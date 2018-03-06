Сегодня – годовщина победы активистов, защищавших Куропаты 2 6.03.2018, 8:09

Круглосуточная вахта продолжалась больше двух недель.

5 марта 2017, после двухнедельной акции протеста, волонтеры разобрали палаточный лагерь возле Куропат. С 20 февраля по 6 марта 2917 года несколько десятков активистов днем и ночью защищали прилегающую к урочищу Куропаты территорию от строительства бизнес-центра.

Строительство 5-этажного офисного здания началось 15 февраля, несмотря на несколько сотен подписей местных жителей. В результате круглосуточной стражи инициаторы стройки бизнесмены Игорь Онищенко и Сергей Нестеров отказались от строительства.