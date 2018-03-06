Отравленный в Британии российский разведчик накануне обращался в полицию 19 6.03.2018, 8:23

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Сергей Скрипаль опасался за свою жизнь.

Бывший разведчик Сергей Скрипаль незадолго до отравления сообщал в полицию об опасениях за свою жизнь, пишет The Daily Telegraph. Как уточняет The Sun, он обращался в полицию за день до инцидента.

The Times, ссылаясь на Daily Mail, утверждает, что по словам соседа Скрипаля, в 2011 году он за £260 тыс. купил дом в Солсбери, где жил с женой. Позднее она умерла, а его сын погиб в автокатастрофе в России.

Накануне, 5 марта, в Солсбери 66-летний Скрипаль вместе с женщиной 33 лет (The Sun пишет, что это, предположительно, его дочь) были отравлены неизвестным веществом. Их нашли на скамейке рядом с торговым центром, полиция сообщила о об отсутствии у них каких-либо травм. В местных правоохранительных органах не стали называть случившееся преступлением, отметив, что расследование находится «на самом раннем этапе».

Предположительно, Скрипаль был отравлен синтетическим наркотиком фентанилом, пишут Telegraph и The Guardian. Источник The Times тем не менее отмечает, что сейчас эта версия «считается маловероятной».

Полковник Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба (ГРУ), в 1999 году ушел в отставку. До 2003 года он работал в управделами МИД России, затем занялся бизнесом. В 2004 году его арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой, в отношении него завели дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). По версии следствия, он был завербован британцами в 1995 году. Скрипаль признал свою вину. В 2006 году он был приговорен к 13 годам лишения свободы.

В 2010 году Срипаля помиловал президент Дмитрий Медведев, экс-сотрудника ГРУ выслали в Великобританию по соглашению об обмене шпионами. В Россию тогда вернулись Анна Чапман и другие разоблаченные агенты.