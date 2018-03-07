Враги интернета создали «Совет по развитию цифровой экономики» 7 7.03.2018, 21:32

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В Совет вошли начальник ОАЦ Андрей Павлюченко и сын диктатора Виктор Лукашенко.

В Беларуси создан «Совет по развитию цифровой экономики». Это предусмотрено постановлением Совмина от 28 февраля 2018 года № 167, сообщает пресс-служба правительства.

Совет будет координировать деятельность по реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации экономики и развития информационно-коммуникационных технологий.

Среди задач Совета также реализация инвестпроектов и проектов государственно-частного партнерства в области ИКТ и международное сотрудничество в сфере цифровой экономики.

Постановлением также утвержден состав совета. Его возглавили премьер-министр Андрей Кобяков и его первый зам Василий Матюшевский. Членами совета также стали помощник правителя по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко, начальник Оперативно-аналитического центра при диктаторе Андрей Павлюченко, председатель совета директоров компании «ЭПАМ Системз» Аркадий Добкин, адвокат Денис Алейников, бизнесмен Дмитрий Гурский, директор компании «Лайт Вел Организейшн» Олег Кондратенко, руководитель «Майкрософт Софтвер Бел» Антон Мякишев и другие.

Организационное и информационное обеспечение деятельности совета осуществляется Министерством связи и информатизации.

Напомним, 24 января в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Отметим, на Западе все чаще стали звучать призывы к введнию санкций против белорусских чиновников и лукашенковского Парка высоких технологий в связи с блокировкой независимого сайта «Хартия-97».