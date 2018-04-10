Мининформ хочет регистрировать комментаторов в соцсетях через СМС 7 10.04.2018, 8:35

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Стали известны планы по реализации нового закона о СМИ.

О планах по реализации новых ограничений для интернет–ресурсов и социальных сетей рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель министра информации Павел Легкий, сообщает БелТА.

«Если быть точнее, чиновник в 21 веке предлагает ввести идентификацию пользователей по СМС. Механизм пока детально не проработан, но суть такова: если хочется авторизоваться на каком-либо ресурсе – присылаешь сообщение, чтобы тебя смогли опознать. Надеемся, что никнеймы в министерстве придумывать не будут», - пишет издание kyky.org.

Также чиновник рассказал от некоторых особенностях «работы» с социальными сетями. «Эта работа дает определенные результаты, не всегда удается достучаться до владельцев соцсетей. Есть вопросы. Я очень рассчитываю на то, что новый закон позволит наладить лучшее взаимодействие, в том числе и с владельцами соцсетей, с тем, чтобы решать вопросы не радикальным способом, а в рабочем порядке», - заявил Павел Легкий.