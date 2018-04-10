Японские дизайнеры напечатали на 3D-принтере жуков 10.04.2018, 11:35

Их не отличить от настоящих.

Дизайнеры из Лаборатории прототипов и дизайна Токийского университета напечатали на 3D-принтере жуков, подключенных к электродвигателю. Биороботы из проекта Ready to Crawl, несмотря на печать, абсолютно повторяют движения настоящих жуков. На это обратило внимание издание «Хайтек».

Детали напечатанных на принтере жуков соединяются между собой при помощи технологии «3D-Cam Cam». Эти существа могут скользить, ползать, перекатываться по поверхности, а модель ящерицы даже имеет гибкий позвоночник — если взяться за центр прототипа, хвост и голова все равно будут шевелиться.

Проект Ready to Crawl выполнен к конкурсу Youfab Global Design. «Разработчики давно мечтают однажды увидеть, как напечатанная нами 3D-продукция самостоятельно прогуляется у нас на глазах», — заявил судья конкурса Хирой Танака.