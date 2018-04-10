закрыть
10 апреля 2018, вторник, 14:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Игры с занятостью с нулевым результатом

3
  • Дмитрий Коршунов
  • 10.04.2018, 12:38
  • 2,172

Втянутыми в эту игру надо готовиться заранее.

Маховик борьбы с «тунеядцами», политически корректно названными «гражданами, не занятыми в экономике», пусть со скрипом, но продолжает раскручиваться. Правительство «на флажке» 31 марта приняло два правовых акта, которые ему было поручено разработать до 1 апреля в новой редакции Декрета Лукашенко от 02.04.2015 № 3 «О содействии занятости населения».

Вопросы, которые к указанной дате решить не успели, просто были отложены. Так, например, обеспечить доступ местным органам власти к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее – база данных), Минтруда и соцзащиты должно лишь к 30 ноября 2018 г.

Оно и понятно – разработка и внедрение такого серьезного программного комплекса требует времени. А об утверждении перечня услуг, оплату которых граждане, не занятые в экономике, должны будут осуществлять по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (названных услугами с возмещением затрат), в принятых документах вообще ничего не говорится, кроме того, что сделать это должен cовмин.

Но большинство вопросов, связанных с реализацией «реинкарнации» Декрета № 3, все-таки решено.

Кто может «спать спокойно»

Постановлением Совмина от 31.03.2018 № 239, вступившим в силу с 8 апреля 2018 г., утверждено Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций (далее – Положение № 239). В п. 2 Положения № 239 предусмотрено, что трудоспособными гражданами Беларуси, иностранными гражданами и лицами без гражданства, получившими разрешение на постоянное проживание и вид на жительство в нашей стране (далее – граждане), не занятыми в экономике, являются все граждане в возрасте от 18 лет до общеустановленного пенсионного возраста, которые не относятся:

– к гражданам, которые считаются занятыми в экономике (п. 3);

– к гражданам, не относящимся к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике (п. 4).

При этом перечень граждан, признаваемых в целях Декрета № 3 занятыми в экономике, является исчерпывающим. В него входят:

– работающие (служащие) по трудовому договору (контракту), на госдолжностях без контракта, являющиеся членами производственного кооператива или крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ);

– зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), являющиеся адвокатами, нотариусами;

– выполняющие работы по гражданско-правовым договорам;

– осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности, по которой уплачивается единый налог, – при условии его уплаты;

– являющиеся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имеющими специальные звания, резервистами или военнообязанными во время прохождения сборов, а также проходящие альтернативную службу;

– осуществляющие деятельность в сфере агроэкотуризма, ремесленную деятельность (при уплате соответствующего сбора);

– осуществляющие творческую деятельность, если их статус подтверждается творческим союзом или профессиональным сертификатом творческого работника;

– являющиеся священнослужителями (любой конфессии), учащимися духовных заведений;

– зарегистрированные в качестве безработных либо проходящие переподготовку и т.д. по направлению соответствующего органа;

– включенные в составы национальных и сборных команд Беларуси либо являющиеся учащимися специализированных спортивных учреждений.

Кроме того, в перечень включены те, кто производит продукцию растениеводства (за некоторым исключением) и животноводства. Но здесь предусмотрены некоторые ограничения: земельный участок не может быть расположен в областных центрах, он должен быть предоставлен на определенные цели (для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома и т.д.).

К занятым в экономике отнесены также получающие образование в дневной форме или на дому, за исключением дополнительного образования молодежи и взрослых. Не имеют власти претензий и к тем, кто воспитывает детей до 7 лет, ребенка-инвалида – до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей.

Перечень лиц, которые исключены из числа трудоспособных граждан, не занятых в экономике (п. 4 Положения № 239), также является исчерпывающим, и его можно разбить на несколько частей. Первая также позволяет попавшим в нее «спать спокойно», не ожидая неприятностей от властей. В нее входят граждане:

– признанные инвалидами (независимо от группы, срока и т.д.) или недееспособными по решению суда;

– имеющие право на получение пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, и получающие ежемесячные страховые выплаты;

– являющиеся получателями пенсии, в т.ч. из других государств.

Следующая группа лиц исключается из числа не занятых в экономике только на период, обусловленный тем или иным обстоятельством. Когда оно «исчезает», граждане из перечня исключаются автоматически. Сюда можно отнести:

– получающих пособия из средств госбюджета, бюджета ФСЗН (за исключением единовременных) и пособия по временной нетрудоспособности;

– являющихся олимпийскими чемпионами, получающими госстипендию;

– являющихся супругом (супругой) военнослужащего-контрактника или офицера-призывника, а также молодого специалиста, распределенного на работу, – в период их совместного проживания в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства;

– получающих доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помещений, машино-мест, – при условии уплаты подоходного налога с такого дохода;

– находившихся под медицинским наблюдением соответствующих субъектов – в период беременности и родов;

– отбывающих наказание по приговору суда, а также находящихся в ЛТП и на принудительном лечении.

Группа риска

Остальные лица, включенные в перечень, предусмотренный п. 4 Положения № 239, исключаются из числа не занятых в экономике только на определенное время. Поэтому их можно отнести к своеобразной «группе риска»: если они вовремя не примут меры по поиску работы или «законной» деятельности, то вскоре попадут в группу граждан, на которую будет возложена обязанность по уплате услуг с возмещением затрат. К ним относятся граждане:

– с которыми прекращены трудовые отношения, – в течение квартала, следующего за кварталом, в котором они прекращены (при расторжении трудового договора (контракта) по причине сокращения численности или штата работников, несоответствия должности или работе вследствие состояния здоровья, истечения срока действия контракта – в течение 6 месяцев с даты увольнения);

– являвшиеся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имевшими специальные звания, резервистами или военнообязанными во время сборов, а также закончившие прохождение альтернативной службы, – в течение 6 месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

– получившие образование в дневной форме получения образования или на дому, а также являвшиеся учащимися духовных учебных заведений, – до окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные отношения;

– граждане, прибывшие в Беларусь для постоянного проживания, – в течение 6 месяцев, начиная с месяца, в котором они были зарегистрированы;

– выполнявшие в течение полного сезона предусмотренные законодательством сезонные работы, – до начала следующего сезона.

Кто тут не занятые? Получи «по полной»!

В приложении 1 к Положению № 239 приведен перечень госорганов, иных организаций, представляющих для формирования базы данных списки идентификационных номеров граждан, которые в квартале, предшествующем ее формированию, считались занятыми в экономике или не относились к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике.

Со всеми остальными будут разбираться постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения, созданные районными (городскими) исполкомами (местными администрациями). Они должны работать на основе Примерного положения о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, утв. постановлением Совмина от 31.03.2018 № 240 (далее – Положение № 240), также вступившего в силу с 8 апреля 2018 г.

Кроме мер по содействию занятости населения, которому посвящена большая часть Положения № 240, комиссии после получения доступа к базе данных должны будут направлять содержащуюся в ней информацию в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и платы за пользование жилым помещением (далее – организации ЖКХ), для определения лиц, оплачивающих услуги с возмещением затрат, к которым относятся как плательщики ЖКУ, так и проживающие совместно с ними граждане, сведения о которых содержатся в базе данных.

Организации ЖКХ, в свою очередь, будут обязаны уточнять эту информацию и направлять сведения о лицах, оплачивающих услуги с возмещением затрат, в комиссии не позднее 6-го числа последнего месяца каждого квартала.

Получив эти сведения, комиссии должны организовать с такими лицами работу, в т.ч. рассмотреть их заявления, а затем сформировать список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат (они, как обещается, будут своевременно проинформированы), который после утверждения исполкомом (местной администрацией) становится для организаций ЖКХ руководством к действию.

Стоит ли овчинка выделки

Да, обновленный Декрет № 3, в отличие от своего предшественника, не имеет фискальной составляющей. Но в настоящее время плата за ЖКУ и за пользование жильем «по полной» позволит системе ЖКХ сохранять свою неэффективность («тунеядцы» возместят любые расходы), а в будущем она вообще представляется бессмысленной, поскольку нас уже подготовили к тому, что вскоре все граждане будут платить за ЖКУ по таким ценам (тарифам).

Зачем же тогда «огород городить», тратить значительные бюджетные средства на ведение базы данных и работу многочисленных комиссий? Вопрос риторический. При этом многим придется обращаться в комиссии для подтверждения своей «занятости в экономике» (например, тем, кто включен в п. 21 Положения № 239, где, среди прочих, указаны граждане, выехавшие на работу за границу, которым нужно будет доказывать ее легальность) или неистечения «льготного» срока, предоставленного им этим документом.

Да и от банальных ошибок при подготовке информации для базы данных, как показал предыдущий опыт «борьбы с тунеядцами», никто не застрахован. Но маховик продолжает крутиться, а гражданам, оказавшимся втянутыми в эту игру с нулевым для государства результатом, надо готовится к ней заранее.

Дмитрий Коршунов, «Экономическая газета»


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина