Игры с занятостью с нулевым результатом 3 Дмитрий Коршунов

10.04.2018, 12:38

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Втянутыми в эту игру надо готовиться заранее.

Маховик борьбы с «тунеядцами», политически корректно названными «гражданами, не занятыми в экономике», пусть со скрипом, но продолжает раскручиваться. Правительство «на флажке» 31 марта приняло два правовых акта, которые ему было поручено разработать до 1 апреля в новой редакции Декрета Лукашенко от 02.04.2015 № 3 «О содействии занятости населения».

Вопросы, которые к указанной дате решить не успели, просто были отложены. Так, например, обеспечить доступ местным органам власти к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее – база данных), Минтруда и соцзащиты должно лишь к 30 ноября 2018 г.

Оно и понятно – разработка и внедрение такого серьезного программного комплекса требует времени. А об утверждении перечня услуг, оплату которых граждане, не занятые в экономике, должны будут осуществлять по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (названных услугами с возмещением затрат), в принятых документах вообще ничего не говорится, кроме того, что сделать это должен cовмин.

Но большинство вопросов, связанных с реализацией «реинкарнации» Декрета № 3, все-таки решено.

Кто может «спать спокойно»

Постановлением Совмина от 31.03.2018 № 239, вступившим в силу с 8 апреля 2018 г., утверждено Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций (далее – Положение № 239). В п. 2 Положения № 239 предусмотрено, что трудоспособными гражданами Беларуси, иностранными гражданами и лицами без гражданства, получившими разрешение на постоянное проживание и вид на жительство в нашей стране (далее – граждане), не занятыми в экономике, являются все граждане в возрасте от 18 лет до общеустановленного пенсионного возраста, которые не относятся:

– к гражданам, которые считаются занятыми в экономике (п. 3);

– к гражданам, не относящимся к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике (п. 4).

При этом перечень граждан, признаваемых в целях Декрета № 3 занятыми в экономике, является исчерпывающим. В него входят:

– работающие (служащие) по трудовому договору (контракту), на госдолжностях без контракта, являющиеся членами производственного кооператива или крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ);

– зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), являющиеся адвокатами, нотариусами;

– выполняющие работы по гражданско-правовым договорам;

– осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности, по которой уплачивается единый налог, – при условии его уплаты;

– являющиеся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имеющими специальные звания, резервистами или военнообязанными во время прохождения сборов, а также проходящие альтернативную службу;

– осуществляющие деятельность в сфере агроэкотуризма, ремесленную деятельность (при уплате соответствующего сбора);

– осуществляющие творческую деятельность, если их статус подтверждается творческим союзом или профессиональным сертификатом творческого работника;

– являющиеся священнослужителями (любой конфессии), учащимися духовных заведений;

– зарегистрированные в качестве безработных либо проходящие переподготовку и т.д. по направлению соответствующего органа;

– включенные в составы национальных и сборных команд Беларуси либо являющиеся учащимися специализированных спортивных учреждений.

Кроме того, в перечень включены те, кто производит продукцию растениеводства (за некоторым исключением) и животноводства. Но здесь предусмотрены некоторые ограничения: земельный участок не может быть расположен в областных центрах, он должен быть предоставлен на определенные цели (для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома и т.д.).

К занятым в экономике отнесены также получающие образование в дневной форме или на дому, за исключением дополнительного образования молодежи и взрослых. Не имеют власти претензий и к тем, кто воспитывает детей до 7 лет, ребенка-инвалида – до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей.

Перечень лиц, которые исключены из числа трудоспособных граждан, не занятых в экономике (п. 4 Положения № 239), также является исчерпывающим, и его можно разбить на несколько частей. Первая также позволяет попавшим в нее «спать спокойно», не ожидая неприятностей от властей. В нее входят граждане:

– признанные инвалидами (независимо от группы, срока и т.д.) или недееспособными по решению суда;

– имеющие право на получение пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, и получающие ежемесячные страховые выплаты;

– являющиеся получателями пенсии, в т.ч. из других государств.

Следующая группа лиц исключается из числа не занятых в экономике только на период, обусловленный тем или иным обстоятельством. Когда оно «исчезает», граждане из перечня исключаются автоматически. Сюда можно отнести:

– получающих пособия из средств госбюджета, бюджета ФСЗН (за исключением единовременных) и пособия по временной нетрудоспособности;

– являющихся олимпийскими чемпионами, получающими госстипендию;

– являющихся супругом (супругой) военнослужащего-контрактника или офицера-призывника, а также молодого специалиста, распределенного на работу, – в период их совместного проживания в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства;

– получающих доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помещений, машино-мест, – при условии уплаты подоходного налога с такого дохода;

– находившихся под медицинским наблюдением соответствующих субъектов – в период беременности и родов;

– отбывающих наказание по приговору суда, а также находящихся в ЛТП и на принудительном лечении.

Группа риска

Остальные лица, включенные в перечень, предусмотренный п. 4 Положения № 239, исключаются из числа не занятых в экономике только на определенное время. Поэтому их можно отнести к своеобразной «группе риска»: если они вовремя не примут меры по поиску работы или «законной» деятельности, то вскоре попадут в группу граждан, на которую будет возложена обязанность по уплате услуг с возмещением затрат. К ним относятся граждане:

– с которыми прекращены трудовые отношения, – в течение квартала, следующего за кварталом, в котором они прекращены (при расторжении трудового договора (контракта) по причине сокращения численности или штата работников, несоответствия должности или работе вследствие состояния здоровья, истечения срока действия контракта – в течение 6 месяцев с даты увольнения);

– являвшиеся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имевшими специальные звания, резервистами или военнообязанными во время сборов, а также закончившие прохождение альтернативной службы, – в течение 6 месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;

– получившие образование в дневной форме получения образования или на дому, а также являвшиеся учащимися духовных учебных заведений, – до окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные отношения;

– граждане, прибывшие в Беларусь для постоянного проживания, – в течение 6 месяцев, начиная с месяца, в котором они были зарегистрированы;

– выполнявшие в течение полного сезона предусмотренные законодательством сезонные работы, – до начала следующего сезона.

Кто тут не занятые? Получи «по полной»!

В приложении 1 к Положению № 239 приведен перечень госорганов, иных организаций, представляющих для формирования базы данных списки идентификационных номеров граждан, которые в квартале, предшествующем ее формированию, считались занятыми в экономике или не относились к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике.

Со всеми остальными будут разбираться постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения, созданные районными (городскими) исполкомами (местными администрациями). Они должны работать на основе Примерного положения о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, утв. постановлением Совмина от 31.03.2018 № 240 (далее – Положение № 240), также вступившего в силу с 8 апреля 2018 г.

Кроме мер по содействию занятости населения, которому посвящена большая часть Положения № 240, комиссии после получения доступа к базе данных должны будут направлять содержащуюся в ней информацию в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и платы за пользование жилым помещением (далее – организации ЖКХ), для определения лиц, оплачивающих услуги с возмещением затрат, к которым относятся как плательщики ЖКУ, так и проживающие совместно с ними граждане, сведения о которых содержатся в базе данных.

Организации ЖКХ, в свою очередь, будут обязаны уточнять эту информацию и направлять сведения о лицах, оплачивающих услуги с возмещением затрат, в комиссии не позднее 6-го числа последнего месяца каждого квартала.

Получив эти сведения, комиссии должны организовать с такими лицами работу, в т.ч. рассмотреть их заявления, а затем сформировать список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат (они, как обещается, будут своевременно проинформированы), который после утверждения исполкомом (местной администрацией) становится для организаций ЖКХ руководством к действию.

Стоит ли овчинка выделки

Да, обновленный Декрет № 3, в отличие от своего предшественника, не имеет фискальной составляющей. Но в настоящее время плата за ЖКУ и за пользование жильем «по полной» позволит системе ЖКХ сохранять свою неэффективность («тунеядцы» возместят любые расходы), а в будущем она вообще представляется бессмысленной, поскольку нас уже подготовили к тому, что вскоре все граждане будут платить за ЖКУ по таким ценам (тарифам).

Зачем же тогда «огород городить», тратить значительные бюджетные средства на ведение базы данных и работу многочисленных комиссий? Вопрос риторический. При этом многим придется обращаться в комиссии для подтверждения своей «занятости в экономике» (например, тем, кто включен в п. 21 Положения № 239, где, среди прочих, указаны граждане, выехавшие на работу за границу, которым нужно будет доказывать ее легальность) или неистечения «льготного» срока, предоставленного им этим документом.

Да и от банальных ошибок при подготовке информации для базы данных, как показал предыдущий опыт «борьбы с тунеядцами», никто не застрахован. Но маховик продолжает крутиться, а гражданам, оказавшимся втянутыми в эту игру с нулевым для государства результатом, надо готовится к ней заранее.

Дмитрий Коршунов, «Экономическая газета»