закрыть
10 апреля 2018, вторник, 14:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лукашенко: «Тунеядцы» будут платить не только за ЖКХ

58
  • 10.04.2018, 12:44
  • 9,389

Диктатор рассказал, какие услуги будут полностью оплачивать безработные.

Проблема «тунеядцев» есть не только в Беларуси, но и в других странах. Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны, передает БелТА.

В частности, правитель отметил, что с решением подобной проблемы сталкиваются и в других государствах, к примеру в России. Диктатор также подчеркнул, что основная суть декрета № 1 в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги – «в том числе здравоохранения, ЖКХ».

— Разве нормально, когда полмиллиона человек неизвестно чем занимаются? Болтаются, а за наш счет (государства. — Прим. ред.) получили образование, лечатся, пользуются услугами ЖКХ, их дети ходят в сады, школы. Мы же за них платим. А сколько из этих людей совершают преступления, и мы еще огромные деньги тратим на их содержание в тюрьме, — цитируют Лукашенко госСМИ.

Правитель подчеркнул, что идея декрета в том, что за услуги, получаемые в Беларуси, надо платить. В качестве «примера» Лукашенко привел США, где якобы порядка 50 миллионов человек, не имеющие страховки, «не могут получить медицинскую помощь».

«Вот что главное — заставить их работать. И это была моя идея, мне ее никто не подсказывал», — отметил правитель, говоря об инициировании декрета № 1.

Напомним, ранее правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1.

При этом еще не утвержден окончательный перечень услуг, которые попавшие под действие декрета № 1 должны будут оплачивать по полным тарифам. Согласно опубликованному вчера постановлению Совмина, это будут жилищно-коммунальные услуги. Однако пока неизвестно, какие конкретно. «Законопроект, который определяет перечень этих услуг, находится на завершающей стадии согласования», — сообщил ранее первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

Ранее прогнозировалось, что белорусы, которые подпадают под действие декрета № 1, будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу жилищно-коммунальные услуги. При этом о возмещении затрат на медицинскую помощь речь не идет, заявлял министр здравоохранения Валерий Малашко.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина