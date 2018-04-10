Лукашенко: «Тунеядцы» будут платить не только за ЖКХ 58 10.04.2018, 12:44

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Диктатор рассказал, какие услуги будут полностью оплачивать безработные.

Проблема «тунеядцев» есть не только в Беларуси, но и в других странах. Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны, передает БелТА.

В частности, правитель отметил, что с решением подобной проблемы сталкиваются и в других государствах, к примеру в России. Диктатор также подчеркнул, что основная суть декрета № 1 в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги – «в том числе здравоохранения, ЖКХ».

— Разве нормально, когда полмиллиона человек неизвестно чем занимаются? Болтаются, а за наш счет (государства. — Прим. ред.) получили образование, лечатся, пользуются услугами ЖКХ, их дети ходят в сады, школы. Мы же за них платим. А сколько из этих людей совершают преступления, и мы еще огромные деньги тратим на их содержание в тюрьме, — цитируют Лукашенко госСМИ.

Правитель подчеркнул, что идея декрета в том, что за услуги, получаемые в Беларуси, надо платить. В качестве «примера» Лукашенко привел США, где якобы порядка 50 миллионов человек, не имеющие страховки, «не могут получить медицинскую помощь».

«Вот что главное — заставить их работать. И это была моя идея, мне ее никто не подсказывал», — отметил правитель, говоря об инициировании декрета № 1.

Напомним, ранее правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1.

При этом еще не утвержден окончательный перечень услуг, которые попавшие под действие декрета № 1 должны будут оплачивать по полным тарифам. Согласно опубликованному вчера постановлению Совмина, это будут жилищно-коммунальные услуги. Однако пока неизвестно, какие конкретно. «Законопроект, который определяет перечень этих услуг, находится на завершающей стадии согласования», — сообщил ранее первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

Ранее прогнозировалось, что белорусы, которые подпадают под действие декрета № 1, будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу жилищно-коммунальные услуги. При этом о возмещении затрат на медицинскую помощь речь не идет, заявлял министр здравоохранения Валерий Малашко.