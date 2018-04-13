Новые «тунеядцы» должны заплатить в 2,5 раза больше, чем «старые» 15 13.04.2018, 16:01

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Во сколько обойдется белорусам новый декрет Лукашенко?

Про обновленный «декрет о тунеядстве» мы уже рассказывали. Напомним, что суть его в том, чтобы заставить граждан работать. А те, кто не хочет работать, должны будут оплачивать некоторые государственные услуги по стопроцентным тарифам, пишет kp.by.

Пока еще неизвестно о том, какие именно услуги будут входить в этот перечень. Но недавно, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко рассказал о том, что среди этих услуг - которые «тунеядцы» будут оплачивать без субсидий - будут услуги ЖКХ и медицины. Если с коммуналкой все понятно - неработающие выставят счет по стопроцентным тарифам, то с медициной есть вопросы.

По Конституции медицинская помощь предоставляется гражданам Беларуси бесплатно. Быть может, для «тунеядцев» просто ограничат какой-то бесплатный список, а за все остальное будут брать деньги? Гадать мы не будем. Но прикинем, сколько в нашей стране будет стоить беззаботная жизнь «тунеядцу».

Коммуналка

Несмотря на то, что чиновники нам постоянно говорят, что вот-вот коммунальные услуги для всех станут стопроцентными (назывались разные сроки, и с 2019 года, и с 2020 года), пока что почти все белорусы оплачивают ЖКУ по субсидируемым тарифам. Исключение составляют квартиры, где никто не прописан.

Мы решили подсчитать, сколько «тунеядцы» будет переплачивать коммуналки за то, что он не работает. Для расчетов взяли такие параметры: квартира 30 квадратных метров, потребление воды в пределах 140 литров в сутки, с декабря по февраль на отопление уходит по 1 Гкал, в ноябре и марте - по 0,6 Гкал, а за половину октября и половину апреля - по 0,4 Гкал. Каждый месяц «тунеядец» потребляет по 150 кВ*ч электроэнергии и пользуется газовой плитой. Также в доме заварен мусоропровод.

Живет человек один. Ведь мы пока на самом деле не знаем, как будут выкручиваться коммунальники с квартирами, в которых проживает и «тунеядец», и работающие члены семьи. Но сейчас не об этом. Все расчеты мы сделали по нынешним тарифам на ЖКУ. За весь год «тунеядец» заплатит на 1008 рублей больше, чем нетунеядец. Причем такой разрыв получился как раз из-за слишком дорогого стопроцентного тарифа на отопление и подогрева воды. Так что на зиму лучше работу найти.

Медицина:

По данным Белстата, в 2017 году в среднем один белорус посещал врача 13,8 раза за год. Достаточно много для здорового человека. Но для подсчетов мы решили взять условно здорового человека. Это будет мужчина или женщина старше 40 лет. Во многих минских поликлиниках есть такая услуга, как «личный врач-терапевт». В нее входит посещение самого врача, а также прохождение различных функциональных диагностик, анализов и т. д.

Также вы сможете к нему обращаться, если вдруг заболели ОРВИ. Стоимость такой услуги - от 150 рублей в год. Прибавить к этому посещение два раза в год стоматолога, а также одно лечение кариеса (по ценам госполиклиники) - выходит порядка 200 рублей.

По новому декрету быть «тунеядцем» дороже почти в 2,5 раза, чем по старому

Если с 2019 года «тунеядцы» будут оплачивать по стопроцентным тарифам услуги медицины и ЖКХ, то только по нашим расчетам, которые мы привели выше, один человек в год будет тратить около 1200 рублей. Напомним, что прежний документ, Декрет №3, обязывал «тунеядцев» уплачивать налог в 20 базовых величин.

Сейчас это 490 рублей. Получается, что новый декрет своими услугами увеличивает финансовую нагрузку на «тунеядцев» почти в 2,5 раза! Но, оговоримся: это пока не точно. Ведь со следующего года точно поднимется коммуналка, и не факт, что она будет так сильно отличаться от стопроцентной. Кроме того, возможно, законодатели предоставят людям бесплатно посещать терапевта и сдавать в год пару анализов. В общем, поживем - увидим.