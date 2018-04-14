Альфред Кох: Почему в Сирии не задействовали российские С-300 и С-400? 17 14.04.2018, 13:04

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Альфред Кох

Фото: RFE/RL

Хотя было обещание их применять против любых враждебных для сирийско-российско-иранской коалиции целей.

Об этом бывший вице-премьер РФ Альфред Кох написал на своей странице в Фейсбуке:

- Насколько я понимаю, в задачу американцев изначально не входило задеть русских. Поэтому мне непонятен этот алармистский настрой.

Убивать людей - не самоцель.

Пока рано делать выводы о результатах этих бомбардировок. Я даже не уверен, что они закончились.

Одно ясно уже сейчас: российские системы С-300 и С-400 снова не были задействованы.

Хотя, насколько я помню, было обещание их применять против любых враждебных для сирийско-российско-иранской коалиции целей в Сирии, а не только по летящим непосредственно на российские объекты ракетам.

В очередной раз мы не стали свидетелями практического применения главного экспортного товара российского ВПК.

Интересно: как скоро потенциальные покупатели этого металлолома поймут, что им просто морочат голову?