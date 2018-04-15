Протесты «тунеядцев» закончатся в Дроздах 6 15.04.2018, 9:16

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Времени у Лукашенко остается все меньше.

Приблизительно год назад белорусы активно участвовали в массовых протестах против декрета №3. Тогда власть пошла на попятную и заморозила действие декрета. И вот декрет о «тунеядцах» возвращают под другим номером и названием: определяют категории тех, кто будет попадать под его действие, и их повинности.

К чему может привести «реинкарнация» декрета о «тунеядцах», в интервью сайту Charter97.org рассуждает один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- Народная поговорка гласит: «обжегшись на молоке, и на воду дуть будешь». Год назад Лукашенко обжегся на «тунеядских» протестах. Зачем понадобилось «воскрешать» скандальный декрет?

- Сегодняшняя белорусская власть и здравый смысл — вообще несовместимые понятия. Но с точки зрения логики — логики развития любой диктатуры — введения в действие декрета №1 следовало ожидать. У режимов, подобных белорусскому, есть два пути развития в критический момент. Первый – это круглый стол с оппозицией и договоренности о проведении реформ. Так поступают диктаторы, которые задумываются и о своем будущем, и о будущем страны. Их не слишком умные и не уверенные в себе «коллеги» идут другим путем – закручивают гайки до упора, пока не сорвет резьбу. Несмотря на то, что в конкретный момент времени этот выбор кажется им логичным, он всегда приводит к социальному взрыву и хаосу.

Первый путь, как мы видим, власти принять не готовы. Следовательно, режим будет пытаться расширить свой контроль на абсолютно все сферы жизни людей. Блокировка неугодных сайтов, борьба с независимыми СМИ и журналистами, запрет демонстраций, милицейский беспредел, новый «декрет о тунеядцах» – звенья одной цепи, разорвать которую может только сопротивление общества. Если его не последует — будут следующие шаги. И не стоит думать, что власти ограничатся только оппозицией, «тунеядцами» либо парой сайтов. Им нужен тотальный контроль над всем обществом.

- В России вынуждены трудиться сотни тысяч белорусов. Многие работают без документов и попадают под действие декрета №1. Когда-то, в 2014 году, Путин пытался сыграть на социально-экономических проблемах Украины, заявив, что возьмет под защиту украинских «заробитчан» в России, которых на родине могут призвать в армию. Какова вероятность того, что Кремль может использовать «тунеядскую карту» против независимости Беларусь?

- В России на самом деле работают около миллиона белорусов. С началом строительного сезона небольшие города, особенно на востоке страны, становятся полупустыми — большинство здоровых мужчин едут на заработки. Декрет ударит, в первую очередь, по ним.

Вряд ли Кремль будет использовать «тунеядскую карту». Во-первых, Путин, как и Лукашенко, боится опираться на народ, не доверяет ему. Напомню, что захват Крыма и части Донбасса провели российские военные, местные жители в этой спецоперации почти не участвовали.

Во-вторых, у Кремля в Беларуси достаточно «карт», которые он с успехом использует против нашей страны уже 20 с лишним лет. Напротив, народ, который выходит на социальные протесты под национальными флагами, как было в прошлом году, может стать решающим фактором для того, чтобы отпугнуть потенциального агрессора.

- Многие отмечают, что под видом декрета начинается массовый сбор данных о белорусах. Могут ли эти данные попасть не по назначению?

- А «по назначению» - это куда? Сам сбор этой информации какими-то непонятными людьми — уже незаконен. Никто не может вас заставить давать свои данные кому-либо. Бойкота лукашенковских комиссий, состоящих из карательных органов, местных администраций и официальных организаций достаточно, чтобы поставить жирный крест на декрете №1.

- В чем самые слабые места и противоречия декрета? Удастся ли его реализовать на практике?

- Слабые места и противоречия декрета пусть ищут те, кто его придумал. И советую искать уже сейчас, потому что «крайних» за него диктатору все-равно придется назначить. Времени у него на это остается все меньше и меньше. А тем чиновникам, которые думают, что им удастся обдурить народ, советую проехать в «час пик» в общественном транспорте или зайти на проходную завода в пересменку и прислушаться к разговорам. Тогда они смогут быстро спрогнозировать, какой именно будет реакция на декрет и против кого она будет направлена в первую очередь.

Люди не слепы и не глупы. Они отлично знают, что главные тунеядцы скрываются за высокими заборами элитных закрытых поселков, выросших на окраинах почти каждого города. Очевидна и взаимосвязь между благополучной жизнью этих новых феодалов и данью, которой они обкладывают население страны. Поэтому я не исключаю, что уличные протесты против поборов властей закончатся в Дроздах.

А в том, что новый декрет не будет работать, можете не сомневаться. Опыт отмены подобных документов у белорусов уже есть. Но для этого недостаточно разговоров на кухнях и в транспорте или гневных комментариев в соцсетях. Нужно активно сопротивляться незаконным действиям властей, в первую очередь — собирать единомышленников, распространять правдивую информацию и участвовать в акциях протеста. Солидарность — наше главное оружие в борьбе с несправедливостью.