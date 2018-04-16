Самые дорогие конфискованные авто, которые продает управделами Лукашенко 3 16.04.2018, 10:58

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На сайте конфиската можно найти даже Bentley.

Денег, которые за него просят, хватило бы, чтобы купить целый этаж в панельной новостройке в Барановичах, пишет intex-press.by.

Реализацией автомобилей, конфискованных и обращенных в доход государства (в том числе в Барановичах), в Беларуси занимается сервисно-торговое республиканское унитарное предприятие «Торговый дом «Восточный», принадлежащее управделами Лукашенко. На сайте предприятия продается около 400 транспортных средств – от мотоциклов до грузовиков.

Самый дешевый легковой автомобиль, который можно найти на сайте, – Opel Ascona. Со ржавым кузовом и потертым салоном, но на ходу. И стоит он дешевле, чем комплект новой резины к нему – около 90 долларов в эквиваленте.

А вот самая дорогая легковушка стоит примерно в 1700 раз дороже.

ТОП-5 дорогих конфискованных легковых автомобилей

Bentley Brooklands, 2008 год выпуска. Бензиновый двигатель, автоматическая коробка передач, автомобиль на ходу. Цена – около 158 тысяч долларов в эквиваленте.

Bmw Х5 (M 50d, Xdrive 40d, Xdrive 30d), 2016 год выпуска. Дизельный двигатель, коробка-автомат, все машины не на ходу. Цена – 48–53 тысячи долларов в эквиваленте.

Lexus Lx 570, 2012 год выпуска. Бензиновый двигатель, коробка-автомат. Автомобиль на ходу. Цена – 46,5 тысячи долларов в эквиваленте.

Mercedes-Benz Glc, 2017 год выпуска. Дизель, коробка-автомат, не на ходу. Цена – около 35,5 тысячи долларов в эквиваленте.

Cadillac Escalade, 2012 год выпуска. Бензиновый двигатель, автоматическая коробка передач, на ходу. Цена – около 32,6 тысячи долларов в эквиваленте.