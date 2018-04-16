Пресса Британии: Будет ли Путин мстить Западу? 1 16.04.2018, 12:06

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На открытое противостояние Россия сейчас неспособна.

Обзор основных тем британской прессы в понедельник приготовила русская служба ВВС.

Киберместь Москвы

Британские спецслужбы сообщили, что стране нужно быть готовой к кибератаке из России в отместку за участие в воздушных ударах по сирийским военным объектам, пишет Daily Telegraph.

Издание отмечает, что Москва может также прибегнуть к распространению компромата на британских политиков. Сбор компромата всегда был неотъемлемой частью работы российской разведки, и, как предполагается, Кремль с его помощью прибегал к шантажу политиков по всему миру.

В прошлом году разразился скандал, когда стало известно о досье на Дональда Трампа, составленном экс-сотрудником британской разведки и экспертом по России Кристофером Стилом. В нем он утверждал о якобы имеющейся у российских спецслужб компрометирующей президента США видеозаписи сексуального характера, которая могла быть использована против него. Трамп заявил, что таких видео не существует.

Также в прошлом году член парламента от партии лейбористов Крис Брайант рассказал, что подобную тактику попробовали применить на нем. Он уверен, что агенты, работающие на российское государство или связанные с ним, пытались собрать компромат на представителей британского правительства, отмечает газета.

Предполагается, что одной из главных целей кибератак может стать национальная система здравоохранения. Год назад многие компьютеры в больницах были выведены из строя из-за вируса, в результате чего пришлось отменить 19 500 записей к врачу. Расследование выявило, что, если система здравоохранения не примет меры по улучшению защиты компьютерных систем, повторение подобной ситуации неминуемо.

Структуры безопасности также призвали руководителей энергетической инфраструктуры страны усилить ее защиту из-за опасений, что кибератака со стороны России может вывести из строя электростанции или всю энергосистему Британии.

В январе министр обороны Гэвин Уильямсон предупредил о возможности подобной атаки. Он сказал, что Россия изучает систему поставки электроэнергии и газа в Британию из континентальной Европы. В интервью Daily Telegraph он сказал тогда, что Кремль может попытаться вывести из строя подводные кабели и соединительные трубопроводы, которые обеспечивают энергией три миллиона домовладений страны.

Уильямсон сказал, что реализация угрозы может произойти при помощи кибератаки, подводной атаки и даже запуска управляемой ракеты.

По словам главы минобороны, под удар могут попасть глубоководные коммуникационные кабели. Есть риск, что их перережут российские суда, что приведет к отключению интернета и коммуникационных систем. С 2010 года у Британии нет самолетов, отслеживающих передвижения подводных лодок. Примерно 97% международных коммуникаций проходит через подводные кабели, которые крайне уязвимы, отмечает издание.

Мягкая месть Путина

После авиаудара США, Британии и Франции по военным объектам в Сирии стоит ждать мести Владимира Путина, полагает обозреватель Daily Mail Марк Элмонд.

То, что Кремль не начал стрелять в ответ, совсем не означает, что Путин спокоен и не собирается мстить. Это человек, который предпочитает сводить счеты, а не закатывать истерики на публике. Он четко просчитывает соотношение сил. Российская армия знает, что не сможет победить в открытом противостоянии с американцами, пишет автор.

Путин понимает, что нет смысла начинать столкновение, и не хочет отправлять свои войска на бойню. Но нельзя списывать со счетов последствия нашего нападения на его союзника. Не стоит ждать, что он поступит аналогично — Путин любит удивлять. Россия, скорее всего, будет наносить ущерб интересам Запада и выискивать уязвимые места, полагает обозреватель.

Путин будет размышлять, как он может навредить Западу, но так, чтобы это не сказалось на российской экономике или ее положении в мире.

Одна из главных задач Путина — уважение со стороны западных стран. Это одна из причин, почему Россия так сильно хотела заполучить Чемпионат мира по футболу. Он не захочет, чтобы такие сильные футбольные державы, как Германия, Франция или Испания, в последнюю минуту объявили бойкот чемпионату, поэтому он учтет это, вынашивая свой план мести, считает автор.

Вряд ли стоит чего-либо ожидать там, где мы опасаемся настоящих проблем, например на границе России с Восточной Европой, пишет обозреватель Daily Mail.

Ввод войск в страны Прибалтики приведет к наземному конфликту, которого Путин старается избежать. Но, находя бреши в нашей системе киберзащиты и вредя нашим интересам в мире, Кремль будет праздновать победу, пока Путин продолжит консолидировать свою власть там, где это для него наиболее важно — у себя дома, резюмирует Элмонд.