Названы подержанные автомобили, меньше всего теряющие в цене 1 16.04.2018, 12:32

Такие авто считаются выгодным приобретением.

Не является тайной тот факт, что автомобили падают в цене, как только выезжают за пределы автоцентра. Такого обстоятельства нельзя избежать, но авто падают в цене по-разному, а эксперты создали список моделей, меньше всего теряющих в цене, сообщает vistanews.ru.

Небольшие автомобили бюджетного сегмента считаются самым выгодным приобретением для тех граждан, которые хотят потратить на авто не очень много денег.

Среди них меньше всего теряют в цене модели, которые неплохо продаются новыми. В этом перечне стоит назвать KIA Rio, Hyundai Solaris, Renault Sandero и Volkswagen Polo в кузове седан.

Особо стоит выделить автомобили бренда LADA. Они дешевеют медленно из-за дешевого обслуживания и бюджетных деталей. Среди машин гольф-класса всегда шло жесткое соперничество. Лучшим считался Volkswagen Golf.

Также мало падают в цене подержанные Toyota Corolla, Ford Focus и Mazda 3. В среднем классе нужно отметить премиальный седан Toyota Camry с пробегом. Он достаточно надежен и имеет солидный вид. Еще востребованностью пользуется KIA Optima, которая уже не относится к бюджетному сегменту.

Отлично сохраняет цену и американский Ford Mondeo. Среди компактных кроссоверов выделяют LADA 4X4, Chevrolet Niva и Renault Duster. Сегмент люксовых внедорожников представлен Mercedes-Benz GL, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser, Land Rover и Range Rover.