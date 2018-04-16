Лукашенко пытается носить воду в сите 5 16.04.2018, 12:44

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Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Власти ничего своими декретами не добьются.

Об этом сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте, активный участник акций протестной весны 2017 года Андрей Шарендо, комментируя обновленный декрет о «тунеядцах»:

- То, что сейчас власти творят с декретами о «тунеядцах», можно назвать местью Лукашенко за горячую весну 2017 года. Год назад мы увидели, как тысячи белорусов встали на защиту своих прав, как работали независимые сайты, освещая протесты.

Режим понял, что если он не попытается задушить все свободы, которые в стране еще остались, он просто не сможет существовать дальше. Блокировка «Хартии-97», преследование журналистов «Белсата», независимых блогеров — это все звенья одной цепи. Очевидно, что режим хочет подавить все свободное и независимое. Мне кажется, что правитель просто находится в другой реальности и не понимает, что блокировка в 21-ом веке - полная ерунда. Можно сказать, Лукашенко пытается носить воду в сите. В общем, власти ничего своими действиями не добьются.

Если же год назад режим хотел содрать с людей по 200 долларов, то обновленный декрет о «тунеядцах» еще более циничнее и сложнее. Лукашенко мало отобрать у людей последние деньги. Он еще хочет забрать у них здоровье и какую-то веру в будущее. Обновленный декрет направлен в первую очередь против тех, кто работает либо на себя, либо за границей.

Сейчас у режима есть желание забрать у простых людей здоровье. Декреты о «тунеядцах» - вымогательство, из людей хотят вытянуть последнее.

Я хочу обратиться к белорусам: не нужно ждать пока скандальный декрет начнет работать! Не нужно ждать, когда последние глотки свободы заберут, а нужно действовать. Я призываю всех высказываться, выходить на площади городов. Необходимо добиваться свободы мирными способами.