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11 авто, от которых избавляются в первый год после покупки

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  • 18.04.2018, 20:25
  • 3,733

Если человек приобрел новую машину, это еще не значит, что он будет на ней долго ездить.

Некоторые собственники избавляются от своих железных коней уже в первый год владения, пишет autorambler.ru.

Конечно же, так поступают не все. Как правило, человек не расстается с новой машиной в течение 5-10 лет после покупки, ну, или пока пробег не дойдет до определенных значений – например, 100 000 километров. Но все же есть и такие люди, кто действительно продает машину практически сразу после покупки.

Как выяснила компания iSeeCars, проанализировав свыше 24 млн объявлений о продаже автомобилей, в США доля таких покупателей невелика – лишь 1,5%. Тем не менее, показателен список моделей, которые люди продают в первый год владения. Оказывается, примерно половина из них – машины премиальных марок.

На то может быть несколько причин. Иногда дилеры премиум-брендов делают владельцам интересные предложения по выкупу автомобилей, и сдать машину в трейд-ин действительно выгоднее. Но иногда клиенты просто оказываются разочарованы свойствами купленного автомобиля.

Предлагаем узнать, от каких же моделей владельцы чаще всего избавляются в первый год. Сразу же оговоримся, данный список составлялся на основе информации об американском рынке. Но поскольку многие модели продаются и у нас, информация будет актуальна и для наших читателей.

11. Nissan Versa

Седан Nissan Versa – одна из самых доступных моделей на американском рынке. Цена на эту машину в базовой версии составляет скромные по местным меркам 11 990 долларов. Однако примерно 3,2% владельцев пересаживаются с "Версы" на другой автомобиль. Например, в 2016 году в штатах было зафиксировано 132 000 таких случаев.

10. Subaru WRX

Авторитетное агентство J.D. Power в своем исследовании указывает, что Subaru WRX относится к автомобилям, у которых обнаруживается больше всего поломок в течение первых 90 дней после покупки. Если принять это во внимание, то нет ничего удивительного, что 3,3% владельцев избавляются от Subaru WRX в первый год после владения.

9. Chrysler 200

В отличие от Subaru WRX, американский седан Chrysler 200 провалился не только в исследовании J.D. Power, но еще и в рейтинге Consumer Reports. Обе организации признали модель крайне ненадежной. Поэтому доля "отказников" в 4% для этого автомобиля кажется не такой уж и большой. Особенно если вспомнить, что в первый год Chrysler 200 теряет почти 30% своей изначальной стоимости. И это – самый худший результат из всех новых автомобилей на рынке США.

8. Mercedes-Benz E-класса

Как мы уже говорили выше, в США развита система трейд-ин, и многие дилеры провоцируют покупателя поменять новый автомобиль как можно скорее. В этом основная причина, почему 3,9% владельцев Mercedes-Benz E-класса продают автомобиль уже в течение первого года владения. Учитывая, что за это время модель теряет примерно 19% изначальной цены, такое решение не выглядит таким уж неразмуным.

7. BMW 4-й серии

Еще одна модель, от которой любят избавляться в течение года после покупки – BMW 4-й серии. Как и в случае с "Мерседесом", на такой шаг решается 3,9% владельцев. При этом модель обесценивается несколько медленнее "Ешки", теряя 17,3% от изначальной стоимости за год.

6. BMW X3

Баварская модель оказалась единственным кроссовером в списке автомобилей, которые владельцы продают в течение первого года владения. Причина все та же – более интересные предложения от дилеров, а также потеря изначальной стоимости, которая в первый год достигает до 12,7%. За это время Х3 продает 3,9% владельцев.

5. Dodge Dart

А вот следующего участника списка, составленного iSeeCars, владельцы продают из-за разочарования. В 2016 году Dodge Dart заслужил крайне нелестные отзывы журналистов, а также низкие оценки в исследовании J.D. Power. Добавьте к этому потерю в цене, которая за первый год может достигать до 27% от изначальной стоимости, и вам станет понятным, почему 3,9% владельцев от "Дарта" стараются избавиться всеми силами.

4. Nissan Note

Японский компакт второго поколения продается в США под именем Versa Note, и считается бюджетной моделью. Однако в данном случае это – не комплимент, поскольку количество разочарованных клиентов почти в два раза превышает аналогичный показатель у среднестатистического автомобиля. Так, примерно 4% владельцев Nissan Note продают его в первый год после покупки. Не последнюю роль играет и то, что за год автомобиль теряет примерно 20% от своей изначальной стоимости.

3. Mercedes-Benz C-класса

В тройке автомобилей, от которых клиенты чаще всего отказываются в первый год, оказался Mercedes-Benz C-класса. Всего таких владельцев набралось 6,1% от общего числа. Однако эксперты утверждают, что причина отказов заключается вовсе не в выгодных предложениях от дилеров. Дело в том, что многие рассматривают "Цэшку" как "дверь" для входа в мир премиальных авто. Немало владельцев, как следствие, разочаровывается, поскольку ожидало большего, и продают автомобиль.

2. BMW 5-й серии

Среди владельцев BMW 5-й серии доля отказников в первый год владения в несколько раз выше среднего уровня – 7,1% против 1,5%. Вряд ли это связано исключительно с политикой дилеров баварского производителя. Просто немало и тех, кому BMW приходится не по душе по тем или иным причинам. К тому же, за первый год автомобиль теряет до 18% от своей изначальной стоимости.

1. BMW 3-й серии

В период с 2015 по 2016 год компания BMW реализовала в США 165 000 автомобилей 3-й серии. Тем не менее, примерно 8% владельцев продали свою машину в первый же год после покупки. Причина? Здесь их целый ворох – от дороговизны в обслуживании, до мелких поломок и разочарованности клиентов, ожидавших большего от автомобиля премиальной марки. К тому же, в первый год "трешка" BMW теряет до 18% от своей изначальной стоимости.


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