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Польский тренер Марек Зуб покинул солигорский «Шахтер»

  • 18.04.2018, 21:28
Марек Зуб
Фото: armsport.am

«Горняков» возглавил российский специалист Сергей Ташуев.

В тренерском штабе солигорского «Шахтера» произошли изменения.

По соглашению сторон прекращено сотрудничество с главным тренером основной команды Мареком Зубом. Вместе с ним «Шахтер» покинули тренеры Сергей Подпалый, Рудольф Дюверне, а также заместитель директора по спортивной работе и развитию Дмитрий Хохлов, передает официальный сайт клуба.

«Горняков» возглавил российский специалист Сергей Ташуев.

В разные годы 59-летний специалист возглавлял такие команды, как «Салют-Энергия», «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Салют» (Белгород), «Металлург» (Донецк), «Анжи» (Махачкала) и «Кубань».


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