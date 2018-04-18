Польский тренер Марек Зуб покинул солигорский «Шахтер» 18.04.2018, 21:28

Марек Зуб

Фото: armsport.am

«Горняков» возглавил российский специалист Сергей Ташуев.

В тренерском штабе солигорского «Шахтера» произошли изменения.

По соглашению сторон прекращено сотрудничество с главным тренером основной команды Мареком Зубом. Вместе с ним «Шахтер» покинули тренеры Сергей Подпалый, Рудольф Дюверне, а также заместитель директора по спортивной работе и развитию Дмитрий Хохлов, передает официальный сайт клуба.

«Горняков» возглавил российский специалист Сергей Ташуев.

В разные годы 59-летний специалист возглавлял такие команды, как «Салют-Энергия», «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Салют» (Белгород), «Металлург» (Донецк), «Анжи» (Махачкала) и «Кубань».