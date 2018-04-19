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СК о деле Коржича: Это было самоубийство

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  • 19.04.2018, 12:32
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Александр Коржич

Следователи закрыли дело рядового из Печей.

В Следственном комитете сегодня рассказали подробности дела, связанного со смертью солдата-срочника Александра Коржича. В качестве обвиняемых — трое сержантов. Установлены многочисленные факты превышения ими власти — более 150 эпизодов, в том числе получение взяток. Вину обвиняемые признали частично. Всего потерпевшими признаны 57 человек, пишет onliner.by.

— Расследование завершено. Так указанные лица неоднократно применяли насилие в отношении Александра Коржича, избивая их руками и ногами, - заявил начальник главного следственного управления СК Олег Шандарович. - Принуждали безвозмездно приобретать продукты питания и сигареты за разрешение сходить в магазин на территории воинской части.

Солдаты фактически за деньги покупали себе право пользоваться в любое время любыми мобильными телефонами. В частности, Коржич заплатил сержанту за такое разрешение 40 рублей, ему же передал 30 рублей за то, чтобы он не применял к нему физическое насилие, освободит от хозяйственных работ и оградит от выполнения команд и незаконных требований других сержантов, еще 20 рублей обвиняемый получил от Коржича в качестве "отступных" за то, что находился на лечении в стационарном учреждении.

Кроме того, указанные обвиняемые, систематически вне отведенного времени для занятий о физической подготовке, в том числе и в ночное время после сигнала отбоя, издеваясь, принуждали подчиненных выполнять физические упражнения.

По мнению следствия, описанные выше систематические противоправные действия обвиняемых нарушения повлекли тяжкие последствия — самоубийство рядового Коржича.

Напомним, 21-летнего солдата Александра Коржича 3 октября нашли повешенным в подвале на территории воинской части в Печах. Труп Коржича нашли со связанными шнурком ногами и надетой на голову майкой. По словам родственников и друзей Александра, парень стал жертвой дедовщины.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Как стало известно позже, рядовой Александр Коржич провисел в петле семь дней.


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