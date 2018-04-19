Мать Александра Коржича: Пусть главнокомандующий ответит за моего сына 19.04.2018, 13:29

Александр Коржич

Мать погибшего в Печах солдата не согласна с выводами следствия.

19 апреля во время пресс-конференции Следственный комитет сообщил журналистам, что по делу о гибели солдата Александра Коржича обвинение предъявлено трем сержантам. По версии следствия, фигуранты довели военнослужащего до самоубийства. Мама погибшего солдата с такими выводами не согласна, пишет tut.by.

— Мне позвонили, сказали, чтобы я явилась (в Минск — прим.) и ознакомилась с ходом предварительного расследования, — рассказывает женщина.

Новости о завершении расследования гибели ее сына 19 апреля застали Светлану Коржич на рабочем месте. Как сообщили в СК, в качестве обвиняемых по делу Александра Коржича привлечены трое сержантов, которые, по версии следствия, довели солдата до самоубийства. Обвиняемые неоднократно применяли насилие и избивали Коржича, и именно действия военнослужащих повлекли самоубийство солдата.

Мама погибшего с выводами следствия не согласна. По мнению женщины, Александра Коржича не довели до самоубийства, а убили.

— Я пойду к Лукашенко. Пускай главнокомандующий держит ответ, как он сохранил жизнь моего ребенка.

Напомним, по словам начальника главного следственного управления СК Олега Шандаровича, следователями отрабатывалась версия убийства — но она не нашла подтверждения.

Напомним, 21-летнего солдата Александра Коржича 3 октября нашли повешенным в подвале на территории воинской части в Печах.

Труп Коржича нашли со связанными шнурком ногами и надетой на голову майкой. По словам родственников и друзей Александра, парень стал жертвой дедовщины.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Чуть позже министр обороны Андрей Равков скажет: «самым неприятным» для него стало то, что армия «потеряла» солдата на 7 дней.

— Он 7 дней провисел в петле… Я понимаю, что солдат может потеряться на ночь, на несколько часов, но не на 7 дней! Поэтому без сожалений мы отстранили от должности тех, кто должен был вести учет, пришлось решить кадровые вопросы, — говорил Равков.