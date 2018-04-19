Мать Коржича: За время следствия умер один потерпевший и погиб свидетель 21 19.04.2018, 18:39

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Светлана Коржич

Женщина не согласна с выводами предварительного следствия.

Сегодня начальник главного следственного управления СК Олег Шандарович рассказал журналистам, как погиб 21-летний солдат-срочник из Пинска:

- Расследование завершено. По данному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечено трое сержантов. Они проходят по 150 эпизодам, вину признали частично. Действия военнослужащих повлекли самоубийство Коржича.

Мать погибшего солдата Светлана Коржич рассказала «Медиа-Полесью» своё видение ситуации:

- Я не согласна с такими выводами следствия. Во-первых, сразу, как мы приехали в часть, нас почти сутки не допускали к телу Саши. С нами был хирург-травматолог, но его на вскрытие не допустили. Во-вторых, в Пинске, когда мы переодевали Сашу, я и моя сестра-медик видели следы побоев на теле и голове, гематома на лбу была замазана пудрой, на шее были не следы повешения, а следы удушения. Правая рука висела, как плеть, похоже, что она была переломана, на руках остались следы веревки. Сына не искали семь дней и, если бы он семь дней провисел в петле, то состояние тела было бы другое. Его, скорее всего, всё это время били и убили, а потом имитировали суицид.

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- Свидетели говорили, что Саша лежал в подвале со связанными ногами и весь был обмотан куском ткани, потом возникла версия, что на голову была надета майка, – рассказывает Светлана Михайловна. Я считаю, что результаты судмедэкспертизы ложны, и я буду требовать проведения эксгумации тела и повторной экспертизы.

- Неделю назад мне прислали письмо из СК, – продолжает мать погибшего солдата, - и уведомили, что следствие будет продлено до июня, а тут вдруг такой резкий поворот. Я им сказала, что вы, наверное, желаете, чтобы все те, кто причастен к этому делу, исчезли. Дело в том, что ровно через 5 месяцев после смерти Саши, 3 марта, умерла его бабушка, которая проходила потерпевшей по делу, а недавно на учениях в Уручье погиб сослуживец Саши, который проходил свидетелем. Я уже и не знаю, что думать.

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Примечание автора: 4 апреля в ходе плановых занятий по огневой подготовке на огневом городке 120 отдельной механизированной бригады военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин. В результате один из членов экипажа старший механик-водитель БМП получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Произошло всё на полигоне Уручье под Минском. Известно, что в парня попали из танкового пулемёта Калашникова, которым оснащается БМ.

Начальник следственной группы позвонил Светлане Михайловне буквально за час до нашего с ней разговора и сообщил, что она может ознакомиться с итогами предварительного расследования в течение месяца.

- Правда, какие это итоги, я узнала в интернете, – утверждает Светлана Коржич. - В ближайшее время поеду в Минск и прочитаю эти материалы. А сейчас я нашла телефон Администрации Лукашенко и хочу записаться на личный приём к Александру Григорьевичу, чтобы лично рассказать о том, что знаю: об избиениях, пытках, вымогательстве денег в этих Печах и о том, что я видела на теле сына.

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Напомним, 3 октября 2017 года, в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части в Борисовском районе, было обнаружено тело рядового срочной службы Александра Коржича. Парень висел в петле со связанными ногами и майкой, надетой на голову.

Основная версия гибели пинчанина сразу же была названа и военными, и правоохранителями – суицид. Возможно, этим бы дело и закончилось, но мама и друзья солдата не стали молчать. Получив страшное известие, они зразу же выехали в «учебку» где служил Александр, и потребовали показать его тело. Из-за большой огласки дело получило широкий общественный резонанс, и было взято под контроль высшим руководством страны.

По факту гибели солдата возбуждено порядка 15 уголовных дел, примерно столько же было и их фигурантов. Следствие разрабатывало три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Для установления всех обстоятельств совершённых преступлений была создана следственная группа.

Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. Три уголовных дела в отношении трёх военнослужащих были выделены в отдельное производство, они касаются смерти Коржича.

По словам представителя СК, версия убийства не нашла подтверждения. Обвиняемые неоднократно применяли насилие и избивали Александра Коржича, чем фактически и довели солдата до самоубийства.

В материалах дела находятся более 150 эпизодов превышения власти и полномочий. Обвиняемые частично признали свою вину.