Режим Лукашенко проигрывает 42 Николай Статкевич

2.04.2018, 9:13

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У белорусов появился шанс обрести свободу и сохранить независимость страны.

Для меня существуют две Беларуси. Первая - национально сознательная, патриотическая, со знанием реальной истории страны и ответственностью за ее будущее. Вторая - равнодушная к абстрактным идеям, озабоченная в большинстве только жизнью своих семей.

Первую Беларусь волнует будущее страны и нации, вторую - только собственное благополучие. И, безусловно, первая Беларусь несравненно меньше второй.

История последнего столетия показывает, что если первая Беларусь не опирается на поддержку второй, то все ее проекты строительства нации и государства терпят поражение. Как это было 100 лет назад. Тогда чуть ли не единственное массовое выступление белорусов за независимость - в 1920 году в Слуцком районе, - стало результатом объединения национально сознательных политиков и крестьян, которые хотели защитить свои хозяйства от большевистских реквизиций.

В начале 90-х первая Беларусь сумела привлечь к себе надежды второй, измученной советским дефицитом необходимых вещей, коррупцией и лживостью коммунистической номенклатуры. Но, к сожалению, ненадолго.

Во время первых и единственных свободных президентских выборов люди, которые переживали социальный шок и наблюдали рост коррупции и имущественного неравенства, ждали от политиков понятных предложений по решению своих проблем. Вместо этого тогдашний лидер национальных сил начал публичную борьбу против призрака давно умершего Ленина и непонятную тогда для большинства кампанию против России, которая в то время еще пыталась искать пути к свободе и, между прочим, без условий обеспечивала Беларусь дешевыми газом и нефтью.

Кроме того, ведущая в то время национальная партия начала странную конкуренцию с общественными организациями за право праздновать победные годовщины белорусской военной истории. Понимаю, как важно для национально сознательного меньшинства, тогда и сейчас, хоть на несколько часов оказаться среди большого количества единомышленников, в соцветии национальных флагов. Но занятое выживанием большинство воспринимало сфокусированность национальных политиков на непонятных ему праздниках, как игнорирование ими его боли, его проблем. Поэтому на президентских выборах выбрало того, кто говорил о главном для них. Результат того выбора известен.

20 лет патриоты в меньшинстве боролись за демократию, противостояли сначала попыткам власти сдать страну, потом - торговать ее суверенитетом. Но теперь в меньшинстве оказался сам правящий режим, который ненавидит 80% населения. У патриотических сил есть теперь все предпосылки и обязанность возглавить протестное большинство. Для этого нужно публично выступить в защиту социальных и политических прав людей. Уже существует общественный консенсус по независимости, демократии, необходимости перемен. К тому же, если люди видят, что вы действительно защищаете их интересы, то они в ответ принимают и вашу идеологию.

Чтобы стать реальной альтернативой режиму, надо, прежде всего, публично обозначить себя в этом качестве. Кроме массовых протестных акций, у патриотических сил больше нет реальных средств для этого. Ведь заявления в помещениях никто не слышит. А «выборы» уже не интересуют никого, кроме чиновников, организующих нужные цифры.

К сожалению, руководство разрешенной оппозиции за годы давления власти не только утратило способность противостоять ей, но даже попало под влияние режима. Чтобы избежать своего самого важного, но опасного долга - борьбы за демократию и независимость, руководители большинства оппозиционных партий начали заниматься исключительно «малыми делами», которые должны принадлежать организациям общественного сектора.

Правда, есть еще периодическая имитация «участия» в имитации «выборов», но ее можно не учитывать из-за ничтожного влияния на ситуацию.

«Малые дела», направленные на улучшение режима, не принесут свободы, так как имеют четкое ограничение - власть их терпит, пока они не начинают противоречить ее интересам. К тому же, если все политики пойдут в общественный сектор, то режим начнет преследовать общественных активистов - созданная машина репрессий не может простаивать.

Власть понимает опасность для себя массовых протестных акций. Она не только репрессирует их участников, но стремится дискредитировать саму идею протеста.

Как это не удивительно, к кампании дискредитации протеста активно присоединились некоторые из национально сознательной части общества. Организаторов исключительно мирных акций протеста, на которых люди требуют свободных выборов и диалога с властью, вопреки здравому смыслу стали называть «радикалами», которые «играют на руку Москвы».

Опустошенные энергетически и идейно бывшие национальные лидеры мыслей готов удовлетвориться имитацией «беларусизации по мелочам», закрыв глаза на реально катастрофическое состояние государства. Дошло до того, что отдельные «мыслители» стали считать главной надеждой на сохранение независимости ненавистную для народа персону, которая сознательно превратила нашу страну в филиал другого государства, которая несет ответственность за катастрофическое состояние языка и засилье российской военной пропаганды в медийном пространстве Беларуси. Странное, похожее на патологию стремление всегда оставаться в меньшинстве.

Подготовка и празднование 25 марта, когда руководители разрешенных режимом партий за спинами большинства оргкомитета договаривались с чиновниками, которые только что опустили их на «выборах», четко показало реальное состояние вещей. Для нас сейчас очевидно, что роль единственной реальной альтернативы правящему режиму для протестного большинства народа может взять на себя только Белорусский Национальный Конгресс.

Мы оказались под ударами со всех сторон. Но не отступим, так как понимаем - если мы не станем альтернативой режима в глазах большинства, то оно найдет для себя альтернативу за пределами Беларуси. Тогда наша страна потеряет даже формальную независимость.

Мы никогда не смиримся с позорной ситуацией, когда белорусы остаются ЕДИНСТВЕННОЙ порабощенной нацией в Европе. Несмотря ни на что, мы будем продолжать бороться. Ведь только мы еще имеем шанс объединить обе Беларуси, чтобы обрести свободу и сохранить независимость нашей страны.

Герои, которые 25 марта вышли на площадь Якуба Коласа, не только защитили честь нашей нации. Они не только показали Беларуси и миру лживость игр режима с «беларусизацией» и «либерализацией». Они еще сохранили, в годовщину подавления прошлогоднего народного выступления за свои права, наш шанс на народное уважение и доверие. А значит - наш шанс спасти свою страну.

Свободу нельзя дождаться. Свободу невозможно выпросить. Свободу можно только добыть.

Николай Статкевич, один из руководителей Рада БНК