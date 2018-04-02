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Сегодня — день памяти Папы Римского Иоанна Павла II

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  • 2.04.2018, 14:43

Во время его понтификата католическую веру приняли свыше 300 миллионов человек.

13 лет назад, 2 апреля 2005 года, ушел из жизни Папа Римский Иоанн Павел II, канонизированный в 2014 году. Его понтификат считается исключительным с точки зрения духовного измерения его учения, количества паломничеств, совершенных Папой, и факта канонизации.

Иоанн Павел II оказал влияние на судьбу мира, а его позиция в отношении страданий и болезни стала источником надежды для миллионов людей.

Иоанна Павла II называют понтификом-паломником, он совершил 104 зарубежных поездки. Папа Римский посещал места, которых коснулись бедность и голод, а также приезжал туда, где нарушались свободы человека и право на достойную жизнь. Во время его понтификата католическую веру приняло свыше 300 миллионов человек.


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