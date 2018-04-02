Аварийный мост через Припять взорвут 12 2.04.2018, 14:51

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Власть отказалась от вариантов отремонтировать мост в Житковичском районе.

Аварийный мост через Припять в Житковичском районе взорвут. Об этом сегодня сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

По его словам аварийный узел стал еще менее устойчивым. Поэтому все варианты с использованием временных опор были отметены.

- Он должен быть разрушен при помощи взрывчатых веществ, - заявил министр, передает БелТА.

Мост был признан аварийным в конце прошлого года. По нему было закрыто движение. Переправа через Припять осуществляется по понтонному мосту, который имеет низкую пропускную способность, кроме того, не всегда может эксплуатироваться из-за погодных условий. Точно также нестабильной остается и паромная переправа.

По словам Сивака к моменту взрывных работ должен быть готов металлический пролет, который заменит аварийный участок.