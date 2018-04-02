10 подержанных авто, которые считаются лучшими за последние пару лет 2.04.2018, 19:15

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Эти подержанные автомобили практически не доставят никаких хлопот.

Отыскать среди огромного числа предложений хороший подержанный автомобиль — задача не из простых. Однако, если не гнаться за престижностью авто, то выбрать можно. Авторитетное британское издание, специализирующееся на автомобилях, составило свой список машин, на которые, при выборе б/у транспорта, стоит обратить внимание в первую очередь, передает chert-poberi.ru.

1. Mazda 6

Mazda 6 – 5-дверный японский хэтчбек.

Очень привлекательный автомобиль во всех смыслах. Производители оснастили Mazda 6 множеством различных опций, но в тоже время в ней нет ничего лишнего. Сейчас на рынке можно увидеть различные предложения о продаже седанов, хетчбеков и универсалов — их цены вполне приемлемые. В ассортименте представлены дизельные и бензиновые варианты движков.

2. Ford Galaxy

Ford Galaxy – минивэн второго поколения.

Этот минивен был создан специально под европейский авторынок — машина достаточно просторная и при всех своих достоинствах дешевая. Единственное проблемное место, которое нередко встречается среди подержанных машин этой модели, — «конченная» подвеска и такой же электронный блок управления.

3. Lexus IS 200

Lexus IS 200 – седан от японской компании.

Этот представитель бизнес-класса прекрасен не только благодаря своей высокой надежности, но и за счет симпатичного внешнего вида. Автомобиль удобен в обслуживании, так как много деталей в нем взаимозаменяемые с маркой Toyota, однако стоит помнить о том, ремонтные работы Lexus все равно обойдутся недешево.

4. Jaguar S-Type

Jaguar S-Type 1999 – 2008 г.в.: можно брать и сегодня.

Возможно, это автомобиль с не самым привлекательным дизайном, зато он точно необычный и относится к бизнес-классу. Дизайнеры, судя по всему, вдохновились романтикой прошлого, отчего воплотили во внешности авто ретро-мотивы. Но за этой скромной внешностью под капотом прячется мощный движок. Всего представлено несколько вариантов двигателя: дизельный V-образный шестицилиндровый, и бензиновые V8 и V6. Однако, будущему владельцу нужно знать, что за статус требуется соответствующая плата — запчасти на Jaguar далеко не из дешевых.

5. Honda CR-V

За умеренную стоимость в «лице» Honda CR-V можно получить автомобиль с хорошим набором полезных опций. Он удобен в качестве семейного автомобиля. При выборе подержанного CR-V особое внимание стоит уделить состоянию электрики и кондиционера, т.к. это слабые места в этой модели.

6. Mazda MX-5

Этот спорткар можно охарактеризовать как комфортабельный и легкоуправляемый автомобиль. В обслуживании МХ-5 относительно недорогой, причем не имеет значения, в каком году машина была выпущена. Учитывая то, что эта модель Mazda ломается очень редко, приобретение этого автомобиля можно счи

тать выгодным капиталовложением.

7. Ford Fiesta

Ford Fiesta – с 2002 года на конвейере.

Миниатюрный автомобиль запал в душу многим любителям легкой активной езды, что не в последнюю очередь связано с легкостью рулевого управления. Fiesta очень практичный автомобиль и не потребует в себя много денег при обслуживании — запчасти на него стоят недорого, а расход бензина вполне умеренный.

8. Citroen Xsara Picasso

Citroen Xsara Picasso – один из популярнейший авто на европейском и американском рынке.

Несмотря на компактные размеры, в нем комфортно разместится компания из пяти человек. Это дешевый автомобиль, который подарит комфортную поездку для всех участников. При выборе автомобиля на рынке б/у транспорта, нужно тщательно оценить состояние электроники и сцепления на дизельных вариантах.

9. BMW 7-Series E38

Прекрасный качественный, но дорогой автомобиль, которому мало кто нашел эффективное применение. Дело в том, что для перемещения по городу подавляющее число покупателей предпочитали 3-ю или 5-ю серию BMW. Сейчас отыскать хороший вариант в кузове Е38 не так сложно, но все же при осмотре лучше посмотреть в автомобиле слабые места, в этом случае — электрику и подвеску.

10. Honda Accord Wagon

Идеальный автомобиль для тех, кому время от времени нужно перемещать небольшие грузы. Accord Wagon прекрасно укомплектован и совершенно не выглядит старомодно. Иногда на этих машинах с дизельными движками могут «грешить» турбокомпрессоры, и замена их обойдется недешево, поэтому предпочтение лучше отдать бензиновой вариации.