В центре Сочи горит многоквартирный жилой пятиэтажный дом

В центре Сочи горит многоквартирный жилой пятиэтажный дом3
- 2.04.2018, 20:03
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Пожару присвоена повышенная степень сложности.
В центре Сочи загорелся многоквартирный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.
Из здания эвакуировали 50 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В доме пять жилых этажей. Еще один этаж отведен под мансарду.
Пожару присвоили повышенную степень сложности. На месте работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание тушат с помощью четырех стволов "Дельта".
Как рассказал “РИА Новости” источник в экстренных службах, здание находится по адресу: улица Пятигорская, дом 92/4. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.
По словам собеседника агентства, среди эвакуированных жителей 12 детей. Пункт временного размещения организовали на базе санатория.
Обстоятельства пожара выясняются.