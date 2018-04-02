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В центре Сочи горит многоквартирный жилой пятиэтажный дом

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  • 2.04.2018, 20:03
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Пожару присвоена повышенная степень сложности.

В центре Сочи загорелся многоквартирный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Из здания эвакуировали 50 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В доме пять жилых этажей. Еще один этаж отведен под мансарду.

Пожару присвоили повышенную степень сложности. На месте работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание тушат с помощью четырех стволов "Дельта".

Как рассказал “РИА Новости” источник в экстренных службах, здание находится по адресу: улица Пятигорская, дом 92/4. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

По словам собеседника агентства, среди эвакуированных жителей 12 детей. Пункт временного размещения организовали на базе санатория.

Обстоятельства пожара выясняются.


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