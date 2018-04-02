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Россельхознадзор обнаружил реэкспорт из Беларуси египетского картофеля

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  • 2.04.2018, 20:48
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Ведомство грозит запретить ввоз в РФ картофеля с белорусскими фитосанитарными сертификатами.

Россельхознадзор обнаружил факт реэкспорта египетского картофеля из Беларуси.

При повторном нарушении ведомство грозит запретить ввоз в РФ картофеля с белорусскими фитосанитарными сертификатами, передает interfax.by.

Как сообщает служба, при проверке 18 тонн картофеля, поступившего из Беларуси, на части упаковок была обнаружена маркировка, подтверждающая, что продукция имеет египетское происхождение.

Груз будет возвращён отправителю.

"В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля из Беларуси в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", - предупреждает Россельхознадзор.

Поставки картофеля из Египта в РФ разрешены только из нескольких зон, свободных от болезней и карантинных объектов.


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