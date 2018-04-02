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Фотофакт: Кукурузные подснежники на Витебщине

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  • 2.04.2018, 21:09
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Скоро начнется новая посевная, а кое-где, оказывается, не убран урожай прошлого года.

Поле с не убранной кукурузой приблизительно в 10 гектаров находится в Сенненском районе между деревнями Большой Озерецк и Новое Село - не далеко от трассы Р86.

Читатель orsha.eu прислал фотографии сделанные 26 марта. На котором видна уже высохшая и поломанная кукуруза прошлого года.

Кстати, в 2016 году мы писали о подобном поле и в Оршанском районе у деревни Можеевка.


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