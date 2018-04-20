Что скрывает Следственный комитет в деле Коржича? 15 20.04.2018, 7:54

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Александр Коржич

Выводы СК содержат слишком много противоречий.

Покончил жизнь самоубийством – таковы результаты расследования смерти Александра Коржича. По информации Следственного комитета, солдата не убили, но довели до самоубийства, и виноваты в этом три сержанта. Дало ли следствие, которое велось 6 месяцев, ответ на вопрос, как можно с майкой на голове и связанными ногами повеситься – задается вопросом телеканал «Белсат».

Повешен на ремне в подвале медчасти. С гематомами по всему телу, связанными ногами и майкой на голове. По мнению Следственного комитета, обстоятельства пребывания тела Александра Коржича, которое провисело в петле на закрытой территории воинской части 7 дней, свидетельствуют о самоубийстве солдата.

«Выводы о доведении до самоубийства рядового Коржича сделаны на основании показаний потерпевших и свидетелей, а также обстоятельств, зафиксированных на месте обнаружения трупа», – сообщил представитель Следственного комитета Олег Шандарович.

Следствие утверждает – Александра Коржича довели до самоубийства действия трех сержантов. Всего пострадавшими в результате расследования признали 57 военнослужащих центра в Печах.

Мать погибшего официальной версии не верит и вспоминает о следах пыток, которые лично видела на теле сына во время осмотра.

«Рука правая висела как плеть. И были следы от веревок на руках, что ярко отмечалось. А после того, как его раздели, то, что я увидела у него на животе — у него, конечно, все было избито», – говорит Светлана Коржич, мать Александра.

В ходе следствия погиб свидетель

Более того, Светлана утверждает, что недавно погибший в Уручье солдат служил с Коржичем и проходил свидетелем по делу о смерти Александра. Но в Министерстве обороны не комментируют сомнения родных.

«Имело ли вообще место убийство? Нет, не имело. Представитель Следственного комитета это подтвердил. Экспертиза не подтвердила информацию о повреждениях на теле солдата. Другие факты также не нашли подтверждения», – говорит пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров.

Александр Коржич был психически абсолютно здоровым человеком. Это подтверждает и психиатрическое освидетельствование, проведенное в санчасти за месяц до смерти. Впрочем, здесь возникает вопрос, почему военные врачи, увидев следы издевательств, не начали бить тревогу и не сообщили родным.

«Конечно, я считаю, что это не доведение до самоубийства. А это убийство! И если уж и затащили в эту петлю, то только после того, как он умер», – считает Светлана Коржич.

Связал себе ноги, надел на голову майку и повесился?

Специалисты же говорят – объективно судить о результатах расследования нельзя, без доступа к комплекту следственных документов. Тем не менее, выводы следствия вызывают абсолютно логичные вопросы.

«Такая оценка вызывает у нас сомнение и недоумение – об этом можно говорить совершенно открыто. Вряд ли где-либо еще в истории человек мог повеситься со связанными ногами и после этого надеть себе на голову майку», – говорит правозащитник Андрей Бондаренко.

Андрей Бондаренко добавил, что его правозащитная организация готова помочь родственникам погибшего в расследовании правды.

Мать Александра Коржича собирается дойти со своими требованиями до главы государства, который обещал взять следствие под личный контроль.

«Я контролирую с трех позиций это дело. И специальными методами слежу за тем, как расследуется это уголовное дело», – рассказывал ранее Лукашенко.

Александра Коржича нашли повешенным в прошлом году 3 октября. Ему был всего 21 год. Перед смертью он успел рассказать матери об ужасной дедовщине, систематическом насилии, воровстве и вымогательстве денег в воинской части в Печах, которая находится под Борисовом.