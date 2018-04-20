На дорогах Беларуси удвоят количество «фотоловушек» 6 20.04.2018, 12:41

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К концу года их будет около 490.

Об этом заявил член наблюдательного совета СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» Дмитрий Курносенко, отвечая на вопрос о возможности реализации уплаты сбора за техосмотр раз в месяц по заявительному принципу и выявления нарушителей через фотофиксацию.

По словам Дмитрия Курносенко, решение вопроса уплаты сбора лежит в нескольких плоскостях. Для этого требуются меры организационного, юридического и технического толка.

— Те технологии, которые нами используются, позволяют этот вопрос решать крайне быстро. Сегодня около 420 устройств фиксации нарушений установлено на автомобильных дорогах. К концу года их будет около 490. Каждый автомобиль, у которого есть государственный регистрационный знак, попадая в зону контроля, распознается и оказывается в соответствующей базе данных. Так что наиболее сложным будет сопряжение баз данных, поскольку совершенно недопустимо, чтобы уведомления стали получать те, кто добросовестно прошел техосмотр и заплатил пошлину, — сказал он.

Дмитрий Курносенко также отметил, что придется увеличить количество устройств.

— Предварительные оценки были проведены, но все это неточные расчеты. Общее количество устройств должно достичь примерно 1 тыс., то есть необходим двукратный рост. Если сильно утрировать, это будет одно устройство на 90 км дорог, — отметил член наблюдательного совета.

Деньги на реализацию проекта могут взять из бюджетных средств, так как и платежи за все нарушения (административные либо в сфере безопасности дорожного движения) и госпошлина поступают в республиканский бюджет. Кроме этого, существует и второй путь — государственно-частное партнерство, когда техническая реализация такой системы отдается на аутсорсинг компании, имеющей опыт.

— Я сторонник второй модели. Государство должно четко определить компетенции компании, возложить на нее определенные риски и просчитать экономику, когда это выгодно самому государству, а также позволяет реализовать проект на основе ГЧП.

При таком варианте, на мой взгляд, реализация проекта будет быстрой и эффективной. Понятно, что в таком случае не будет бюджетных затрат, но часть средств, которые поступят в виде платежей в бюджет, направится на компенсацию затрат по созданию и обслуживанию системы, — сказал Дмитрий Курносенко.

Напомним, в марте депутат Рыбак предложил использовать камеры фиксации скорости для выявления машин, которые не прошли техосмотр.