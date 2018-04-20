Топ-10 самых полезных гаджетов для автомобиля 20.04.2018, 18:45

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Автогаджеты помогают водителям облегчить и сделать их поездку более комфортной и безопасной.

Люди уже привыкли, что гаджеты стали неотъемлемой частью их жизни. Мы постоянно пользуемся девайсами, которые облегчают и совершенствуют нашу жизнь. И, конечно, автомобиль не является исключением. Автогаджеты помогают водителям облегчить и сделать их поездку более комфортной и безопасной.

AiF.ua проанализировал и подобрал десять самых полезных и актуальных гаджетов для автовладельцев.

Видеорегистратор

Это один из самых важных автомобильных гаджетов, который следует приобрести в первую очередь. К сожалению, на дорогах очень много автомошенников, которые подставляют свои автомобили, а потом требует большие деньги за «ущерб». Поэтому этот гаджет обезопасит вас от подставных ситуация, а также отпугнет аферистов, которые стараются держаться подальше от машин с видеорегистратором.

Цены на гаджет очень сильно отличаются, поэтому при выборе стоит обратить внимание на угол обзора камеры, а также качество ночной съемки.

GPS-Навигатор

Это второй по популярности гаджет, который уже купили большинство водителей. Особенно актуальным он будет, если вы собрались в путешествие на своем автомобиле. Навигатор проложит ваш путь в неизвестной местности, а также поможет выбрать самый оптимальный маршрут и сократить время на передвижение.

При выборе навигатора стоит обратить внимание на:

- Простоту и удобство в управлении

- Дисплей с хорошим углом обзора

- Карты и навигационное ПО

- Надежное крепление

- Радар-детектор

Также очень полезная вещь, которая поможет вам сэкономить немного денег на штрафах. Устройство предупреждает водителей о необходимости сбросить скорость. Однако стоит знать, что данное устройство запрещено в Европе. В России, Украине и Беларуси пока нет запрещающего закона.

При выборе устройство нужно обратить внимание есть ли модуль GPS, так как он будет сообщать и о месте расположения камер.

Рамка-перевертыш

Данный гаджет полностью подходит тем людям, который любят погонять. Вы сможете менять свой номер в любое время, что позволит сэкономить на штрафах.

Автoмобильный деpжатель

В наше время существует большое количество устройств, к примеру айпад или телефон, которые могут выступать в роли электронной карты, магнитолы, справочника и интернет-терминала, телевизора, видеоплеера, показывать новости и пробки. Поэтому это весьма удобный и нужный аксессуар в автомобили.

Антисон

Уснуть за рулем может каждый водитель, особенно если он принял лекарство с легким снотворным эффектом или банально устал. Именно для предотвращения таких ситуаций и был разработан Антисон. Устройство надевается как гарнитура, а встроенные датчики реагируют на наклон головы. В том случае, когда водитель начинает засыпать издается пронзительный сигнал, который заставляет проснуться. Такой гаджет для поездки будет весьма полезным, особенно для дальней, тем более, что стоит он очень недорого.

Ионизатор воздуха

Данный аксессуар особенно актуален летом. Воздух наполнится альпийской свежестью и чистотой. Ехать будет намного удобнее и водителю, который станет намного внимательнее за рулем, и пассажирам. Его достаточно включить в гнездо прикуривателя и он заработает.

Пуско-зарядное устройство

В зимний период это весьма важная и необходимая вещь для каждого водителя. Случаются ситуации, когда необходимо «прикурить» аккумулятор своей машины, и чтобы не застрять в незнакомом месте, и не искать помощи у других стоит всего лишь заранее купить обычное пуско-зарядное устройство. Чем больше устройство по размеру, тем оно мощнее.

Мини-холодильник

Этот гаджет идеально подходит для летнего путешествия на своем автомобиле. Если ваша поездка длится более 3-4 часов, то о прохладных напитках и свежих продуктах вам поможет позаботиться портативный автохолодильник. Вы сможете быть уверены в том, что ваши продукты не пропадут.

Автомобильный компрессор

Не всегда есть возможность заехать на сервис и подкачать колеса. А накачивать шины ножным или ручным насосом дело не из легких. Вот для этого и нужен автомобильный компрессор. Он упрощает нашу повседневную жизнь. Также благодаря компрессору можно накачать не только колеса, а также, например, лодку и водный матрас.