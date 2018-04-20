МАЗ закончил очередной год с большими убытками 19 20.04.2018, 19:11

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Четвертый год подряд МАЗ показал убытки от реализации продукции.

Очередной год флагман белорусского автомобилестроения, Минский автомобильный завод, закончил с убытками. По информации опубликованного предприятием бухгалтерского баланса, чистый убыток завода по итогам 2017 года составил 41,1 млн рублей, что вдвое ниже убытка 2016 года.

Четвертый год подряд МАЗ показал и убытки от реализации продукции. По итогам 2017 года убыток снизился до скромных 3,2 млн рублей против 42,9 млн в 2016-м.

Несмотря на усилия, прилагаемые на всех уровнях, в том числе прокуратурой, у предприятия висит приличная дебиторка — краткосрочная дебиторская задолженность за год сократилась на 1,2%, до 345,8 млн рублей, долгосрочная — выросла до 50,9 млн против 7,6 млн на конец 2016 года.

При этом предприятие, которое Лукашенко неоднократно называл лицом страны, продолжало наращивать кредитную нагрузку — долгосрочные кредиты и займы выросли на 51,2%, до 336,5 млн рублей, краткосрочные — в два раза, до 166,8 млн рублей.