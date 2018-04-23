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Революция в Армении онлайн: На улицы вышли студенты и военные

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  • 23.04.2018, 11:42
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Фото: photolure.am

(обновляется) Массовые акции протеста в Ереване на 11-й день вспыхнули с новой силой.

Студенты армянских вузов с утра понедельника проводят забастовку в образовательных учреждениях, сообщает newsarmenia.am.

Студенты проходят мирным шествием по улицам Еревана, призывая преподавателей вузов присоединиться к их акции.

Шествия сопровождаются лозунгами в поддержку смены власти, аплодисментами, свистом и сигналами сопровождающих их автомобилей.

На кадрах прямой трансляции «Азатутюн ТВ» видно, как группа молодых людей в военной форме, предположительно военнослужащие, также участвуют в шествии оппозиции. На просьбу корреспондента, они не захотели рассказать, кто они и откуда. Один из них только подтвердил, что они из воинской части.

В третьем по величине города Армении, Ванадзоре, бастуют работницы местной швейной фабрики «Глория».

Движение на ряде центральных улиц армянской столицы парализовано.

Тысячи граждан, рассредоточившись в разных районах города, вновь вышли на улицы Еревана, чтобы блокировать улицы и перекрывать движения городского транспорта в рамках объявленной задержанным полицией лидером оппозиции Николом Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения.

Фото: photolure.am

К студентам, проводящим сегодня в Ереване шествие протеста, на улице Ханджяна присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме, с ними также более взрослый офицер в звании подполковника, который в руках несет армянский флаг.

На вопрос «Радио Азатутюн», откуда они пришли, молодые люди ответили, что из военной части, они служат. На вопрос, как они покинули территорию военной части, они ответили: «Мы присоединились к народу, мы с нашим народом».

С ереванской Площади Свободы стартовало еще одно шествие протеста.

К акциям протеста присоединилась группа участников апрельских военных действий 2016 года. Один из них заявил о том, что их цель – повлиять на властные круги, а также призвать народ не идти по пути насилия. Он предложил участникам апрельских военных действий встать в первом ряду, после чего шествие и стартовало, сообщает news.am.

На многолюдном митинге оппозиции накануне его участники условились проводить мирные акции гражданского неповиновения каждый день, начиная с 8:15 утра, а каждый вечер в 19:00 собираться на площади Республики вне зависимости от того, кто и сколько человек будут задержаны полицией или арестованы.

К участникам акции протеста в Ереване присоединились люди в военной форме с шевронами миротворцев. Они фактически примкнули к движению «Мой шаг», направленному против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, сообщают информагентства.

По понятным причинам они не раскрывают свои имена и место службы. Однако позже стало известно, к митингующим присоединились военнослужащие миротворческой бригады Минобороны. В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых военнослужащие буквально выбегают с территории воинской части и направляются в сторону демонстрантов.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян инициировал в Ереване и областях Армении тотальные акции гражданского неповиновения против премьерства Сержа Саргсяна. Митингующие блокировали улицы, магистрали и здания госучреждений. 19 апреля демонстранты пытались заблокировать подступы к зданию правительства, где Серж Саргсян проводил свое первое заседание в статусе премьера. Все следующие дни с утра проходили массовые шествия по улицам Еревана, а по вечерам многочисленные толпы демонстрантов собирались на митинги на Площади Республики.

В воскресенье, 22-го апреля, наконец –то состоялась встреча премьер-министра Армении Сержа Саргсяна с Николом Пашиняном. Однако она закончилась фактически сразу, поскольку ожидаемого диалога не последовало. В тот же день депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян были задержаны силовиками, арестам подверглись также более 250 активистов.


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