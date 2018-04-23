Следующий – Путин 6 Алексей Мельников, kasparov.ru

23.04.2018, 21:02

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Алексей Мельников

Армения дает пример народу России.

Армянская весна. Будущее Армении на улицах. Армения победила. Серж уходит.

"Браво, Серж!" – рисует на белом бумажном самолетике приветствие канал СерпомПо из гонимого властями России Телеграма.

Российское начальство всегда презирало народ, который взят им в крепость. Всегда считало, что не следует принимать требования этого народа. Хотя бы эти требования и были полезными для народа, выполнимыми, разумными.

"Мы сами знаем, как лучше нам набивать карманы и вам – народу, к этому относиться. Сидите стадами у телевизора, жуйте бананы, слушайте пропаганду, тостуйте ограбивший вас Крым и советские победы, ходите "бессмертными полками" в прошлое и радуйтесь, что "могло быть хуже". Вот и вся ваша активность – народ!" – думает российское начальство.

Отсюда, и его отношение к уличным шествиям и к выборам. В свободных странах – это норма, а здесь, в России – начальство превратило свободную политику в преступление.

Но вот – Армения. И вот – Саргсян. Страна бывшего СССР. Казалось бы, вся "своя", "пропутинская". Но, нет – опять провалились кремлевцы.

Армения дает пример народу России. Показывает, что нужно добиваться отставки несменяемой, провальной власти. Хотя бы она и побеждала на устроенных для своего удобства несвободных выборах.

Главное значение событий в Армении для России именно в этом – добивайтесь россияне, перемен, протестуйте против коррупции, бесправия, несменяемости, бедности.

И результат будет. Положительный результат.

Саргсян ушёл. Следующий – Путин.

Алексей Мельников, kasparov.ru