Следующий – Путин6
- Алексей Мельников, kasparov.ru
- 23.04.2018, 21:02
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Армения дает пример народу России.
Армянская весна. Будущее Армении на улицах. Армения победила. Серж уходит.
"Браво, Серж!" – рисует на белом бумажном самолетике приветствие канал СерпомПо из гонимого властями России Телеграма.
Российское начальство всегда презирало народ, который взят им в крепость. Всегда считало, что не следует принимать требования этого народа. Хотя бы эти требования и были полезными для народа, выполнимыми, разумными.
"Мы сами знаем, как лучше нам набивать карманы и вам – народу, к этому относиться. Сидите стадами у телевизора, жуйте бананы, слушайте пропаганду, тостуйте ограбивший вас Крым и советские победы, ходите "бессмертными полками" в прошлое и радуйтесь, что "могло быть хуже". Вот и вся ваша активность – народ!" – думает российское начальство.
Отсюда, и его отношение к уличным шествиям и к выборам. В свободных странах – это норма, а здесь, в России – начальство превратило свободную политику в преступление.
Но вот – Армения. И вот – Саргсян. Страна бывшего СССР. Казалось бы, вся "своя", "пропутинская". Но, нет – опять провалились кремлевцы.
Армения дает пример народу России. Показывает, что нужно добиваться отставки несменяемой, провальной власти. Хотя бы она и побеждала на устроенных для своего удобства несвободных выборах.
Главное значение событий в Армении для России именно в этом – добивайтесь россияне, перемен, протестуйте против коррупции, бесправия, несменяемости, бедности.
И результат будет. Положительный результат.
Саргсян ушёл. Следующий – Путин.
Алексей Мельников, kasparov.ru