Юрий Хащеватский: Лукашенко снятся кошмары 20 25.04.2018, 8:30

4,377

Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Сегодня Ереван, завтра Минск.

Армянская революция, безусловно, дает вдохновение и белорусам. Об этом в интервью Charter97.org заявил известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский, комментируя ситуацию в Беларуси в связи с победой армянского народа над попыткой узурпировать власть.

- На днях, 23 апреля, в Армении победила «бархатная» революция. Какие у вас возникли эмоции после прочтения новостей из Еревана?

- Для меня эта победа была ожидаемой. Народ, который веками, даже тысячелетиями, обладает знаниями о своей уникальной истории, языке и культуре – генерирует внутреннюю силу. Силу благородства и достоинства, которая не дает возможности обмануть нацию.

Ведь у Сержа Саргсяна был достаточно неплохой имидж накануне протестов – до того, как он попытался использовать уловку с конституцией, чтобы пойти на третий срок. Кстати, я думаю, что его имидж и останется хорошим – ведь в конце концов он отказался от насилия, извинился перед народом и признал, что был неправ. Он сумел достойно уйти – это дорогого стоит.

Но еще более дорогого стоит позиция армянской нации, которая дала понять: «Нас не обмануть, нас не заставить покорно соглашаться с лицемерием властей». «Ложь – не для нас!», - фактически это было сказано на улицах Армении. Это тот самый случай, когда мы видим, что новая власть действительно народная. Пусть будут сделаны какие-то ошибки – от этого никто не застрахован. Но главное – все делается по закону, по велению основной массы народа. В результате это все равно приведет к нормальному, цивилизованному исходу.

События в Армении – это тоже Революция достоинства, как и в Украине. Единственное, что их отличает: Саргсян оказался не Януковичем. Он не открыл стрельбу по соотечественникам, не пошел против народа. За это ему – честь и хвала. Хотя сама по себе попытка удержаться у власти любым путем достойна порицания, и армянский народ по этому поводу высказался веско и однозначно.

Конечно, в значительной степени попытка обмануть народ инспирирована со стороны северного для Армении и восточного для нас соседа. И фактор этого соседства будет действовать еще долго, порождая многие проблемы для новой власти. Но это – потом. А сейчас я хочу просто поздравить армянский народ с тем, что они подтвердили свое достоинство и право называться нацией.

- Вчера, выступая с так называемым «посланием к народу и парламенту», Лукашенко несколько раз сбился на Армению. С чем связано такое внимание диктатора к этой теме?

- Лукашенко понимает, что в Армении был дан ответ на все его вопросы – в том числе и на его желание править вечно. И единственное, в чем он был прав за все 24 года правления, так это в том, что «все будет, как в Армении». Лукашенко как в воду посмотрел. Действительно, рано или поздно, но в Беларуси все будет так же, как в Армении.

Люди откроют глаза и поймут, что этот человек, презревший все конституционные нормы и человеческие принципы, продлил свою власть до бесконечности. А с какой целью? Ладно, если бы он, как Ли Куан Ю, правитель Сингапура, привел свою страну к процветанию. Но этот человек погрузил Беларусь в экономический кризис. Мы сегодня, по показателям ВВП и уровня жизни, «достигли» результатов 1993 года. Правление Лукашенко оказалось катастрофическим. Конечно, экономические неудачи могут постичь каждого, но если бы он не вцеплялся, как клещ, в свое кресло, Беларусь давно бы выбралась из этой ситуации. Выбралась, отряхнулась – и стала еще краше.

Но нет: Лукашенко продолжает тянуть нас в яму. И он это хорошо понимает. Поэтому у него постоянно возникает страх: будет как в Армении, будет как в Украине, будет, не дай Бог, даже как в Ливии или Ираке. Галерея поверженных друзей-диктаторов стоит перед глазами Лукашенко: и друга Хуссейна, и друга Милошевича – и всех остальных. Это все – те самые кошмары, которые, я уверен, приходят к Лукашенко каждую ночь и не дают ему спокойно спать.

- Победа революции вызвала неподдельную радость в белорусских соцсетях. Даже был запущен флешмоб «Армяне, за вас!» - со знаменитым армянским коньяком. А ведь по новому закону о СМИ любые «крамольные» комментарии могут быть запрещены, как и СМИ, их публикующие. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

- Это практически тот же самый путь, по которому пошли в России. И по эпической битве Роскомнадзора с «Телеграмом» мы видим, чем это заканчивается. Сейчас самый большой «успех» Роскомнадзора в том, что ему впору сменить название на более правильное – РоскомПОЗОР.

Позорная битва с цивилизацией будет проиграна как в России, так и в Беларуси. Ничего у них не получится. Да, на некоторых белорусских сайтах введут обязательную регистрацию комментаторов. Но я абсолютно точно знаю, что Лукашенко не сможет заставить «Гугл», «Фейсбук», «Амазон» давать ему данные своих пользователей.

И в итоге выйдет тот же холостой выстрел, что и в России с «Телеграмом». Власти будут пытаться поймать в темной комнате черную кошку – а эта кошка давным-давно оттуда ушла. Все будет так же, как с попыткой запретить читателям доступ к «Хартии-97».

Власти, как обычно, пугают – а мне не страшно. Думаю, что очень многим понимающим людям тоже не страшно. Это просто битва феодалов с 21-м веком. «Псы-рыцари», вооружившись беззаконным «законом», пытаются победить цивилизацию. Это вызывает только смех.

- Сразу после победы революции в Армении российский публицист Алексей Мельников написал: «Следующий – Путин». Можно ли такую же фразу, четко и однозначно, сказать и в отношении Беларуси?

- Армянская революция, безусловно, дает вдохновение и белорусам. Но нам еще предстоит пройти свой путь к такой победе. Тем, кто до сих пор погружен в раздумья, надо это делать или нет, я хочу сказать: следует обязательно начать делать шаги, по-другому не получится.

Формула «сегодня Ереван, завтра Минск» – это константа. Переменные в ней могут быть поставлены различные, но сути это не меняет. «Завтра» можно и не понимать буквально. Если понимать переменную «завтра» символически, как будущее – то да, безусловно: то что сегодня произошло в Армении, завтра будет в Беларуси и России.

А то, что скрывается в этой формуле под переменной «завтра», зависит от нас самих. Белорусскому обществу надо пройти некоторый путь, чтобы почувствовать себя гражданами и нацией. Но тем не менее: в Беларуси есть силы, которые знают куда идти и как это делать. Это внушает радость и надежду.