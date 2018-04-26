Максим Винярский: Если я ничего не делаю – значит, меня все устраивает 26.04.2018, 10:53

Ты в ответе за то, чему не помешал.

Координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь” Максим Винярский сегодня является рекордсменом по числу отбытых административных арестов (отбывая по 10-15 суток ареста он в итоге за последние 10 лет отсидел уже более года в тюрьме).

Мы представляем вашему вниманию фильм, в котором Максим рассказывает, что им движет и дает силы вот уже 20 лет оставаться активным участником белорусского Сопротивления.

“Для меня лично всегда был важен вопрос ответственности за то, чему ты не помешал. Ответственности за то, против чего ты не высказывался. Принимающий зло без сопротивления становится его молчаливым соучастником. Именно поэтому для меня не было большого выбора: делать или не делать. Если я ничего не делаю – значит, меня все устраивает.

Революция не бывает одномоментной. Сегодня кто-то готов поставить плагин, чтобы попасть на заблокированный сайт “Хартия-97”, завтра кто-то готов наклеить листовку с каким-то призывом, с объяснением, что происходит в стране. Послезавтра тот человек может выйти на массовое мероприятие, но после послезавтра он сам начнет сам совершать действия, которые станут самым ярким высказыванием. Сложно предсказать, когда с кем это произойдет. Когда Ян Палах ездил в трудовые лагеря студентом еще никто не знал, что его действия станут символом борьбы за свободу в Чехословакии и приведут потом к бархатной революции”, - говорит Максим Винярский.