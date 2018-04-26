За тепло и воду «тунеядцам» придется переплачивать по 700 рублей в год? 1 26.04.2018, 15:23

Подсчитано, сколько теперь будут платить государству безработные.

В начале года Лукашенко подписал новую версию декрета о «тунеядстве». От единого сбора в 20 базовых для всех неработающих решили отказаться, а вместе этого начислять им полную стоимость некоторых услуг, которые субсидирует государство, пишет kp.by. Среди таких услуг, к примеру, коммуналка, здравоохранение, образование, общественный транспорт…

Вскоре после того, как декрет был подписан, чиновники начали говорить о том, что по полной «тунеядцы» будут оплачивать только коммуналку. А во вторник, 24 апреля совет министров подписал постановление, в котором расписано, какие именно услуги «тунеядцам» будут обходиться по стопроцентному тарифу (официально документ был опубликован 26 апреля). В список попали горячее водоснабжение, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение.

В новом постановлении нет ответа на вопрос о том, как будет рассчитываться коммуналка том случае, если в квартире живут и так называемые «тунеядцы», и работающие люди: например, неработающий муж, работающая жена и ребенок. Также непонятно, что будет, например, с «тунеядцами,» которые живут в квартире, где никто не прописан, и уже оплачивают всю коммуналку по полной.

За горячую воду тунеядцы начнут платить по полным тарифам с 1 января 2019 года, а за газ и отопление – с 1 октября 2019 года.

Считалка

Только за тепло и воду «тунеядцам» придется переплачивать по 700 рублей?

Журналисты попробовали подсчитать, сколько теперь придется отдавать государству тем, кто не работает. Батареи в домах обычно греют около полугода. В зимние месяцы на отопление в среднем уходит по 1 Гкал, а ноябре и марте – по 0,6 Гкал, а в октябре и апреле – по 0,4 Гкал. Сейчас по субсидируемым тарифам за такой расход тепла нужно заплатить 84 руб. 63 коп. Но по полным тарифам сумма увеличится до 407 руб. 10 коп. Значит, за шесть месяцев тепла «тунеядцу» придется переплатить 322 руб. 47 коп.

Допустим, на горячую воду у «тунеядца» уходит порядка 0,5 Гкал в месяц (или 6 Гкал за год). По субсидируемым тарифам это 101 руб. 55 коп., по полным – 488 руб. 52 коп. Разница – 386 руб. 97 коп.

Итого среднестатистическому «тунеядцу» за год без работы придется доплатить за отопление и горячую воду 709 руб. 44 коп. Если бы сейчас существовал налог на «тунеядство», то он бы составил 490 руб. Так что отсутствие работы теперь будет бить по кошельку еще больнее.