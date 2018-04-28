Николай Статкевич: Миллионы наблюдают за нами 3 28.04.2018, 8:59

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Николай Статкевич

Когда белорусы из зрителей стримов превратятся в творцов истории?

В видеофильме Ольги Николайчик лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич рассказал о том, почему Лукашенко не объявил референдум, почему важно выходить на улицу, о принципе ненасилия и о том, когда белорусы из зрителей стримов превратятся в творцов истории:

- Белорусский национальный конгресс предупредил Лукашенко, чтобы он этого не делал. Что вы с меня Вангу делаете? Хорошо, я очень рад, что предупреждение, направленное персонально Лукашенко, сработало и, безусловно, я очень благодарен армянскому народу. Потому что это было дополнительным и, может, более весомым фактором, что это сработало. Потому что мы предупреждали Лукашенко, что если он пойдет на эту авантюру, которая планировалась сегодня, то мы сделаем все возможное – мы подымем народ и не дадим ему это сделать.

Надо просто выйти в открытое место и заявить про свою позицию. И я очень благодарен тем людям, их количество колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч, которые выходили и выходят вместе со мной. И очень не могу понять большое количество комментаторов в Фейсбуке, которые отчитывают нас за это. Хотя, казалось бы: что вам? Вас же никто не упрекает. Вы не можете, не хотите, у вас объективная причина - не ходите! Но каждый раз, как только объявляется акция – сразу же выливаются тонны грязи на тех, у кого есть достоинство выйти. Мы выходим и за вас, почему вы так нас ненавидите? А самый последний самообман: не надо трогать Лукашенко – это угроза независимости будет. Это просто супер, особенно когда слышишь от национальной интеллигенции.

Я понимаю, что все эти концепции построены на страхе и усталости. Но кто-то должен. И мы выходим. И вместо хотя бы молчаливой поддержки получаем очень часто оскорбления со стороны тех, от кого не ожидали. Но с другой стороны, и это самое главное и важнейшее – то, что мы получаем поддержку тех людей, которые раньше нас не поддерживали

Государственная машина очень сильная и консолидированная, она вооружена, а мы нет. Они нас могут посадить в тюрьму за оторванную пуговицу, а мы их пока нет. Мы должны, как говорят, иметь выдержку, просто чтобы сплотить массы. Никто не знает, когда это выстрелит. Во-первых, надо поддерживать уровень духа свободы, сопротивления в обществе, выходить и показывать пример. Из этих миллионов, которые наблюдают в стримах – сотня тысяч выйдут, и тогда эта система сама начнет разваливаться.

Если мы сейчас начнем использовать силу – мы проиграем сразу. Кто первый выстрелит – тот проиграл. Про это надо помнить. Армянские братья, братья по свободе, только что это отлично показали. Не зря их лидер сказал: «Никакой силы!» И люди поднимали руки. Это был жест этого протеста. «Смотрите! У нас нет оружия». И таким образом они победили. Нам тяжелее, нам сложнее. Потому что там хотя бы наполовину была свободная страна. У нас полностью несвободная. Но а что делать? Придется выбираться из этой ситуации.

Один журналист меня позавчера спрашивал: а кто вас поддерживает? Может образованные, профессора, преподаватели? Наоборот: пенсионеры, работяги, ИПшники. И знаете что, раньше было так: за спиной десятки тысяч, а в обществе дай бог если 20%. Сейчас за спиной несколько сотен, но миллионы наблюдают за нами. Они еще пока не выходят, но наблюдают и сочувствуют. И эта ситуация мне нравится больше, потому что она дает перспективу, ты чувствуешь почву под ногами.

Но мы показали, что этот лай собачий, который был перед Днем Воли, нас нисколько не огорчил, а только укрепил в своих позициях, что лидер у протеста будет. Поэтому, давайте, не будем останавливаться.

Сейчас я поздравляю всех с тем, что мы это отбили, что мы победили без боя.