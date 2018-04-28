Могилевские «Матери 328» присоединились к голодовке 4 28.04.2018, 15:38

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Они добиваются пересмотра статей Уголовного кодекса.

Могилевские участники движения «Матери 328» присоединятся к бессрочной голодовке, объявленной 12 матерями в Пуховичах и Калинковичах 27 апреля, передает «Радыё Свабода».

Они добиваются пересмотра статей Уголовного кодекса за употребление наркотиков и встречи с Лукашенко.

«Будем по очереди голодать!»

Более двух десятков могилевских активистов движения «Матери 328» пришли 27 апреля на молебен в Онуфриевскую церковь Свято-Никольского монастыря, чтобы пока так поддержать своих соратниц.

«Мы будем по очереди ездить к девушкам и участвовать в голодовке», - заявили участники движения из Могилева, Шклова и Чаусов.

По данным движения в колониях содержится за наркотики более 16 тысяч человек. Самому молодому осужденному родственнику, тех кто пришел к церкви, во время суда было 16 лет. Старшему - 31. Минимальный приговор составлял 8 лет, а максимальный - двенадцать.

«Голодовка - это наш крик души», - сказала одна из активисток движения Валентина Кухаренко.

Непропорционально жесткое наказание за наркотики

По мнению могилевских участников движения «Матери 328» правоохранительные органы злоупотребляют декретом Лукашенко «О неотложных мерах для противодействия незаконному обороту наркотиков» и только «Лукашенко может изменить ситуацию». Попытки обжаловать приговоры, жалобы в прокуратуру не дают плодов, сетовали активистки движения.

Наказания непропорционально жесткие вине. Всем обвиняемым в начале инкриминировалась первая часть 328 статьи, а в ходе следствия дело переквалифицировали на третью, которая предусматривает и сбыт наркотического вещества и тянет до 15 лет лишения свободы. Доказательства вины сомнительные, настаивали могилевские участники движения «Матери 328». Против обвиняемых свидетельствовали милиционеры, или «те кто работал под их прикрытием». Оправдательных приговоров нет. В последнее время процессы над обвиняемыми в распространении наркотиков делают закрытыми.