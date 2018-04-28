Арестована Ольга Николайчик 20 28.04.2018, 17:30

3,364

Ольга Николайчик

Общественную активистку задержали у нее дома.

Задержана общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик, сообщает корреспондент Charter97.org из Минска.

Активистку задержали прямо у нее дома и везут в неизвестном направлении, скорее всего, в суд Первомайского района Минска.

Накануне в этом суде был приговорен к семи суткам ареста активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. В протоколе по делу было указано, что активиста обвиняют в «несанкционированной акции» в поддержку политзаключенных 26 апреля. В протоколе суда над Максимом Винярским упоминались активисты Ольга Николайчик, Максим Черняк, Леонид Кулаков, Наталья Горячко-Басалыга, сообщила в «Фейсбуке» сестра активиста Елена Терешкова.

Она также подтвердила информацию о задержании Ольги Николайчик.

«Ольгу Николайчик несколько минут назад выхватили из дома, не позволив даже запереть дверь, повезли неизвестно куда, сказали, по административному делу. Возможно, в тот самый Первомайский», - написала Елена Терешкова.