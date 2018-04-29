11 простых привычек, которые помогут стать умнее 4 29.04.2018, 14:08

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Развить интеллект намного проще, чем кажется.

Нейробиолог Джо Тзин вывел формулу интеллекта: N = 2i — 1, где N — неопределенность, а i — бесконечные возможности. Она существует не для того, чтобы вычислить уровень IQ, а для понимания двух важных вещей. Во-первых, ученые так до конца и не разобрались со скрытым потенциалом нашего мозга. Во-вторых, интеллект — это не приговор матушки-природы: его можно и нужно развивать, и сделать это гораздо проще, чем кажется, пишет healthinfo.ua.

Эксперты собрали для вас 11 очень простых, но неочевидных вещей, которые помогут вашему мозгу работать эффективнее.

1. Барабанить по столу

Чтобы принять правильное и взвешенное решение, полезно около минуты барабанить пальцами по столу или любой другой поверхности. Это снизит вероятность опрометчивых и необдуманных поступков, так как упорядочит мысли в вашей голове. Также при любой удобной возможности аккомпанируйте услышанной музыке. Нейробиолог Теодор Занто считает, что чувство ритма играет очень важную роль в обучении и защите мозга от старения.

2. Заставлять память напрягаться

Почаще напрягайте свои извилины, ведь мозг тоже нуждается в тренировках. Составьте список продуктов, которые нужно купить, перечитайте его несколько раз и постарайтесь запомнить не только их названия, но и свой будущий путь по разным отделам в супермаркете. Собрав все в тележку и стоя в очереди, постарайтесь посчитать в уме общую сумму покупок. Если она потом окажется верной, можете наградить себя чем-то вкусненьким.

3. Правильно «кормить» мозг

Мозгу нужно не менее регулярное и полезное питание, чем желудку, но не спешите покупать биодобавки. Есть очень много простых и доступных продуктов, полезных для вашего интеллекта. Добавьте в свое меню 5 орехов в день для хорошей работы мозга, 100 граммов рыбы для энергетического подъема, горсть тыквенных семечек для улучшения мыслительных способностей, шпинат для быстрой реакции и чашку чая с шалфеем для отличной памяти. Также ученые советуют пить гранатовый сок и добавлять в пищу куркуму — они укрепят вашу память и станут профилактикой болезни Альцгеймера.

4. Учить других

По словам Альберта Эйнштейна, «если ты не можешь объяснить свою теорию 6-летнему ребенку, значит, ты сам не понимаешь, о чем говоришь». Убедитесь, что понимаете выученное, и попытайтесь объяснить его кому-то еще. Вы поймаете сразу двух зайцев: и опытом поделитесь, и сами лучше запомните материал.

5. Отдыхать и бездельничать

Как бы вы ни были заняты, в процессе работы обязательно нужно отдыхать как минимум каждые 2 часа. Например, сделать пару простых упражнений или съесть яблоко в ближайшем парке. Так ваш мозг лучше переварит полученную информацию. Более того, психолог Адам Грант на конференции TED поделился наблюдением, согласно которому существует прямая связь между прокрастинацией и творческими способностями человека. Перед началом ответственной работы даже полезно самую малость побездельничать — так у вас будет больше шансов на нестандартные решения.

6. Танцевать сальсу

Танцы можно смело отнести к одному из лучших видов терапии, ведь им под силу одновременно помочь и вашему телу, и мозгу. Ритмичные движения под музыку усиливают мозговое кровообращение и дарят всплеск гормона окситоцина, который, в свою очередь, активизирует работу нейронов. А еще лучше изучать те виды танцев, которые требуют развитой координации. Они научат вас быстрой реакции, помогут сконцентрироваться, потренируют вашу память и даже будут помогать вам принимать верные решения.

7. Играть в видеоигры

Многочисленные исследования доказывают, что видеоигры способны активизировать скрытые возможности человеческого мозга и учат лучше ориентироваться в реальном мире. Ученые установили: люди, которые несколько часов в неделю уделяют компьютерным играм, могут одновременно следить за большим количеством различных объектов, обращать внимание на детали и очень эффективно обрабатывать визуальную информацию.

8. Заниматься рукоделием

Свяжите красивый шарф, сложите вместе с ребенком конструктор лего, вышейте ваше имя крестиком на подушке любимого или хотя бы пришейте пуговицу к его пальто. Тренировка мелкой моторики и рукоделие не только успокаивают нервы и помогают сосредоточиться, но и активизируют интеллект. Еще более полезно и эффективно делать обычные домашние дела совершенно новым способом, например пришить пуговицу левой рукой, если вы правша, и наоборот.

9. Быть серьезнее перед принятием важных решений

Психолог Джозеф Форгас считает, что отрицательные эмоции не менее важны для нашего умственного развития, чем положительные, а люди с серьезным выражением лица мыслят более скептически и аналитически, чем их жизнерадостные и неунывающие друзья. Смех — это настоящий отдых для мозга, в отличие от меланхолии и печали, которые провоцируют серьезную работу мысли вплоть до рефлексии. Так что можно нахмуриться, обдумывая важное решение, но потом обязательно улыбнуться.

10. Посещать выставки, галереи и спектакли

Ученые провели исследование, в результате которого доказали, что люди, которые предпочитают интеллектуальный досуг, посещают различные выставки и спектакли, гораздо меньше страдают от возрастных изменений памяти и интеллекта, чем домоседы, предпочитающие проводить свободное время на диване у телевизора. Мозгу крайне полезно что-то осмысливать, сравнивать и анализировать, а приятным бонусом становится еще и эстетическое удовольствие от увиденного.

11. Носить желтую рубашку

Желтый цвет стимулирует мозговую деятельность и положительно влияет на нервную систему. Также настоящими энергетиками для ваших умственных способностей станут красный и оранжевый цвета. Так что если вам нужны креативные и нестандартные решения, то выбирайте одежду солнечных оттенков.