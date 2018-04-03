«Не бойтесь!»: тысячи верующих почтили память Иоанна Павла II 3.04.2018, 12:51

Мероприятия проходили под девизом, который произнес новоизбранный Папа–поляк.

Польша и католический мир отметили 13-ю годовщину кончины Папы-поляка Иоанна Павла II.

Тысячи верующих в понедельник вечером, 2 апреля, на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве участвовали в богослужении и молитвенном бдении в память о Папе Римском Иоанне Павле II, передает «Радио Польша».

Торжества проходили под девизом «Не бойтесь!» - эти слова произнес новоизбранный Папа–поляк в Риме в 1978 году, обращаясь к верующим.

Фото: PAP/Rafał Guz

В торжествах на площади Юзефа Пилсудского, где Иоанн Павел II во время пастырских визитов на родину встречался с поляками, участвовали жители польской столицы, церковные иерархи, представители государственных властей. Мероприятия в память о Иоанне Павле II прошли во всей Польше.

Краковский митрополит кардинал Кароль Войтыла, Иоанн Павел II, был главой Римско-католической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года. 1 мая 2011 года он был причислен к лику святых Папой Бенедиктом XVI.