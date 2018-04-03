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Навальный создает в России новую политическую партию

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  • 3.04.2018, 16:05
Алексей Навальный

Учредительный съезд партии планируется провести 19 мая 2018 года.

Оппозиционный политик Алексей Навальный собрался зарегистрировать в министерстве юстиции России политическую партию - "Рабочее название".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила bbc.com, что команда политика подала уведомление о проведении съезда партии под именем "Рабочее название". "Разумеется, это не окончательное название", - уточнила она.

"Так как названия нашей партии кремлевские жулики воруют до съезда, в этот раз мы подали увеломление о съезде партии "Рабочее название". А там переименуем", - написал политик у себя в "Телеграме".

Уведомление об образовании организационного комитета в целях подготовки, созыва и проведения учредительного съезда партии представлено в минюст 29 марта 2018 года.

Учредительный съезд партии планируется провести 19 мая 2018 года.


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