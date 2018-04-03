Спасший пенсионерку школьник: Жизнь меня частично к этому подготовила 4 3.04.2018, 16:45

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Как школьник спас в Минске тонущую пенсионерку.

Вечером 26 марта школьник спас 60-летнюю пенсионерку, которая тонула в Цнянском водохранилище. Tut.by пообщался с подростком и узнал, как женщина оказалась в воде и как быстро парень решился на свой поступок.

Роману Рябову 16 лет, он оканчивает 11-й класс в 19-й школе. Прямо после уроков парень рассказывает журналистам, что произошло неделю назад. Завуч, проходя мимо, говорит: «Молодец, мы тобой гордимся!».

Вечером 26 марта Роман возвращался с отцом с пикника в районе улицы Мирошниченко около Цнянского водохранилища. Тогда они заметили женщину, которая спустилась по ступенькам и побежала за своей собакой по льду.

— На улице тогда было прохладно, около нуля. Мы с отцом услышали, как женщина у воды звала по кличке собаку. Остановились, надо же проследить за ситуацией, и увидели, как женщина упала, хотя все люди просили ее не идти по льду.

Рома нашел крепкую палку у поваленного дерева, а папа вызвал спасателей и скорую. Затем оба побежали спасать женщину.

Снимок сделан с места происшествия. Фото: mchs.gov.by

— Прощупали лед, я лег, максимально распластался, а папа держал меня за штанину. Он все-таки намного тяжелее меня. Я протянул женщине палку и начал медленно к себе подтягивать. Потом я смог ее схватить за одежду и потянуть.

Школьник вместе с отцом советовали пенсионерке работать ногами и аккуратно ложиться на лед. Рома говорит, что рядом стояло около десяти человек, но никто ничего не делал: «Все лишь стояли, раскрыв рты. Никто не пошевелился даже, когда она спускалась».

Рома с папой вытащили женщину за несколько минут. К этому времени как раз приехали спасатели, медики и отогрели пострадавшую. Скорая помощь доставила женщину в больницу с общим переохлаждением.

— А мы пошли домой, по пути отогрелись чаем. Мама не ругала, но была в шоке — сын бросился спасать женщину. Я не особо распространялся на эту тему — ничего в этом геройского нет, так бы поступил каждый.

Собака, кстати, за это время уже выкарабкалась сама и снова провалилась под лед. Ее спасли работники МЧС.

«С папой было не так страшно, я знал, что он меня страхует»

В школе о поступке парня узнали только спустя неделю.

— Педагог-организатор с завучами зашла на одном из уроков в класс и сказала: «А вы знаете, что среди вас есть герой?», и рассказала, что произошло.

Рома говорит, что ничем не отличается в школе, заслуг особых не имеет, оценки получает выше среднего.

Интересуемся, как быстро он решился на подвиг и было ли парню страшно. Он отвечает, что из-за адреналина страха не было. Они с отцом почти машинально сообразили, как будут действовать.

— С папой было не так страшно. Я знал, что он меня страхует, и я не провалюсь под лед. А так бы пришлось или звать кого-то на помощь, или одному пытаться действовать. Но трудно судить об этом, ведь даже подготовленные люди в таких ситуациях могут растеряться.

Но в принципе жизнь частично подготовила к таким поступкам, говорит он.

— Я с отцом пару раз сплавлялся по Березине. У него есть обширный опыт спуска по воде. Поэтому периодически прорабатываем правила, как самому спасаться или как спасать людей. Кроме того, я занимаюсь воркаутом, поэтому спортивная подготовка есть. Ну и мы же проходим ОБЖ.

Отец Ромы — бывший милиционер.