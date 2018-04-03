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Спикер правительства Британии: Мы пропорционально отреагируем на угрозу РФ

  • 3.04.2018, 17:58

Лондон рассказал об угрозе мировой войны.

Спикер правительства Великобритании прокомментировал слова одного из отставных российских офицеров о том, что дело об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля может привести к "последней войне в истории человечества", сообщает "Новое время".

"Мы должны реагировать пропорционально на это агрессивное поведение России, и это то, что мы делаем", - цитирует спикера Reuters.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Отравление Скрипалей уже спровоцировало масштабную дипломатическую изоляцию России. Многи страны Запада объявили о высылке российских дипломатов - среди них страны ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова.


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