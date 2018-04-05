Станислав Шушкевич: Лукашенко - диктатор самого дурного толка 8 5.04.2018, 8:05

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org

Белорусский народ намного образованнее своего правителя.

2 апреля Белорусская Ассоциация Журналистов получила от властей проект поправок к Закону о СМИ. Интернет-издания должны будут пройти регистрацию, вводится обязательная идентификация пользователей, которые пишут комментарии. После блокировки «Хартии-97», уголовного преследования блогеров и репрессий против независимых журналистов, власти решили установить жесткий контроль над медиасферой и окончательно уничтожить свободу слова в Беларуси.

В тоже время 28 марта вступил в силу декрет «О развитии цифровой экономики, который призван «по взмаху волшебной палочки» превратить разваливающуюся лукономику в гавань мирового ИТ-бизнеса. Может ли страна, в которой царит жесточайшая цензура и блокируются независимые сайты, стать цифровым государством? Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к первому главе независимой Беларуси Станиславу Шушкевичу:

- Я ознакомился анализом заявленных поправок и экспертным мнением по этому поводу. Если они будут приняты - это просто ужасно. Но не стоит удивляться подобным решениям, режим должен как-то себя спасать. Все очень просто: после блокировки «Хартии-97» власти решили взяться за всех остальных.

Мы имеем дело с диктатурой самого дурного толка, во главе которой находится невежда. Кстати, нелегитимный невеждa.

- Самый большой парадокс в том, что все это происходит на фоне заявлений, что «Беларусь превращается в IT-державу», в «европейский Сингапур».

- Люди, которые используют подобные сравнения, не разбираются в сути дела. Когда мы говорим о Сингапуре - это страна с очень разнородным населением. Там кроме муштры и жестких решений ничего бы не сработало.

А Беларусь - это европейская страна с высоким уровнем цивилизованности и образованности населения. Он даже выше уровня цивилизованности «президента».

Поэтому Лукашенко только силой может удерживать свою власть. Он к этому стремится, ведь иным способом власть не удержит. Cистема-то пошатывается. Нужно заткнуть рот тем, кто объясняет людям правду. А если не заткнуть - то очень сильно прижать. Власть испугана и занимается активной самозащитой.

- Как должно отреагировать международное сообщество?

- Белорусам нужно думать о том, что они могут сделать сами, а не уповать на международное сообщество. Безусловно, оно должно высказать свое мнение, но спасение утопающих - дело рук самого утопающих.

Белорусам стоит посмотреть на наши экономические показатели. Это самый красноречивый индикатор эффективности этой власти.