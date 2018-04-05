В России налоговая будет выслеживать недвижимость дачников с беспилотников 10 5.04.2018, 16:10

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Начислять налог на гаражи и бани будут автоматически.

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) начали масштабную кампанию по выявлению неучтенной недвижимости российских дачников, которой, по некоторым оценкам, насчитывается 100-150 млн объектов, пишет сайт newsru.com.

Для поиска нелегальных построек сотрудники ФНС будут использовать беспилотники и спутники, а в качестве доказательства владения недвижимостью предоставлять фотоснимки с воздуха.

Дачникам с этого года будут автоматически начислять налог на имущество после регистрации всех дачных объектов в Едином госсреестре недвижимости (ЕГРН). В реестр данные могут попасть даже без ведома владельца, так как теперь налоговикам не нужно будет заходить на участки для учета недвижимости. Достаточно лишь снять все постройки с воздуха.

Эксперты уже заявили, что в Единый госреестр при таком заочном оформлении могут попасть даже незначительные хозяйственные постройки, которые и за недвижимость считать нельзя. Под налогообложение могут попасть сараи, амбары, гаражи, бани и даже дачные туалеты, ведь по закону любая постройка, которая получила соответствующий номер в ЕГРН, облагается налогом.

Налоговики объясняют, что при добровольной регистрации дачных построек все объекты недвижимости на нем заносит в межевой план кадастровый инженер. Он и определяет, является ли гараж, баня или сарай объектом недвижимости или нет. По Градостроительному кодексу недвижимость определяется неразрывностью здания с земельным участком и невозможностью его перемещения без конструктивных изменений. При регистрации объектов на основе фотоснимков такие тонкости учесть невозможно.

По оценкам Счетной палаты, в России сейчас 100-150 млн незарегистрированных построек. Это коровники, гаражи, сараи, бани и непосредственно дома. Однако нынешняя кампания может коснуться пока только 40 тыс. объектов в Башкирии, Коми, Мордовии, Якутии, Тыве, Забайкальском, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Амурской, Вологодской и Псковской областях, а также в Севастополе.

Программа рассчитана до 2020 года. В текущем году на ее реализацию из федерального бюджета направят 100 млн рублей, еще 69 млн выделят из бюджетов регионов. На местах уже стартовали конкурсы по выбору подрядчиков для проведения аэрофотосъемок.

Напомним, что ранее налоговики очень четко дали определение хозпостройкам, которые попадают под налогообложение, и разъяснили, какие объекты попадают под налоговые льготы.