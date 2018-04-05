Врач об отказе от прививок: «Подруга сказала», «прочитала в интернете» - это средневековье 18 5.04.2018, 15:51

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Почему в Беларуси началась эпидемия кори?

В Европе вспышка кори продолжается последние несколько лет, а за три месяца 2018 года от кори умерли 9 человек. Главной причиной эпидемии медики называют отказ от прививок: более 80 процентов больных не были вакцинированы, пишет kp.by.

В Беларуси привито около 97% населения - этого достаточно, чтобы выработался коллективный иммунитет. Однако встречаются те, кто отказывается от прививок себе или детям. Такая ситуация была и с пятилетней девочкой из Волковыска, которая первая в этом году заболела в Беларуси корью: ее мама напрочь отказывалась от вакцинации.

- Отказываясь от прививки своему ребенку, вы ставите в тяжелое положение тех детей, которые не могут быть привиты по медицинским показаниям, - говорит замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Ирина Карабан. - Живя в XXI веке, мы должны пользоваться его благами. Сегодня те люди, которые отказываются от прививок, паразитируют на тех, кто вакцинируется.

Отказываются от прививок по разным соображениям: кто-то не вакцинируется из-за религиозных взглядов, есть приверженцы антропософского движения, которое отрицает прививки. Медики приводят и такие примеры: «подруга сказала», «прочитала в интернете».

- Но все эти домыслы - это от безответственности, скорее всего, - отмечает заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая. - Отказываясь от прививок, мы возвращаемся в период средневековья. Это несерьезно.

Мы уже писали о том, что, несмотря на эпидемию в Украине, количество белорусов, которые планируют туда поездки, не стало меньше. Врачи напоминают, что перед поездкой надо обязательно проверить свой прививочный статус. Если каких-то прививок нет, надо обязательно вакцинироваться минимум за две недели до поездки. Если во взрослой поликлинике вдруг не оказалось вакцины, нужно попросить медучреждение обратиться за ней в детскую поликлинику. Вопрос решат в течение одного дня.

После вакцинации вероятность около 95 - 97%, что вы не заболеете той же корью. Несколько процентов, которые остаются, предполагают легкое течение заболевания, исключается летальный исход и осложнения после кори.

- Во Франции сейчас ввели обязательную вакцинацию. Никто не сможет пойти ни в детский сад, ни на работу без прививок, - проводит параллели Инна Карабан. - В Америке никто не получит бесплатное лечение, если он не был привит от того заболевания, которым заболел.