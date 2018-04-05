закрыть
5 апреля 2018, четверг, 18:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Врач об отказе от прививок: «Подруга сказала», «прочитала в интернете» - это средневековье

18
  • 5.04.2018, 15:51
  • 1,879

Почему в Беларуси началась эпидемия кори?

В Европе вспышка кори продолжается последние несколько лет, а за три месяца 2018 года от кори умерли 9 человек. Главной причиной эпидемии медики называют отказ от прививок: более 80 процентов больных не были вакцинированы, пишет kp.by.

В Беларуси привито около 97% населения - этого достаточно, чтобы выработался коллективный иммунитет. Однако встречаются те, кто отказывается от прививок себе или детям. Такая ситуация была и с пятилетней девочкой из Волковыска, которая первая в этом году заболела в Беларуси корью: ее мама напрочь отказывалась от вакцинации.

- Отказываясь от прививки своему ребенку, вы ставите в тяжелое положение тех детей, которые не могут быть привиты по медицинским показаниям, - говорит замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Ирина Карабан. - Живя в XXI веке, мы должны пользоваться его благами. Сегодня те люди, которые отказываются от прививок, паразитируют на тех, кто вакцинируется.

Отказываются от прививок по разным соображениям: кто-то не вакцинируется из-за религиозных взглядов, есть приверженцы антропософского движения, которое отрицает прививки. Медики приводят и такие примеры: «подруга сказала», «прочитала в интернете».

- Но все эти домыслы - это от безответственности, скорее всего, - отмечает заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая. - Отказываясь от прививок, мы возвращаемся в период средневековья. Это несерьезно.

Мы уже писали о том, что, несмотря на эпидемию в Украине, количество белорусов, которые планируют туда поездки, не стало меньше. Врачи напоминают, что перед поездкой надо обязательно проверить свой прививочный статус. Если каких-то прививок нет, надо обязательно вакцинироваться минимум за две недели до поездки. Если во взрослой поликлинике вдруг не оказалось вакцины, нужно попросить медучреждение обратиться за ней в детскую поликлинику. Вопрос решат в течение одного дня.

После вакцинации вероятность около 95 - 97%, что вы не заболеете той же корью. Несколько процентов, которые остаются, предполагают легкое течение заболевания, исключается летальный исход и осложнения после кори.

- Во Франции сейчас ввели обязательную вакцинацию. Никто не сможет пойти ни в детский сад, ни на работу без прививок, - проводит параллели Инна Карабан. - В Америке никто не получит бесплатное лечение, если он не был привит от того заболевания, которым заболел.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич