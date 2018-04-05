На Октябрьской площади Минска ОМОН задержал школьника на мотоцикле 6 5.04.2018, 16:21

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Школьник пояснил, что мотоцикл принадлежит его дедушке.

В Минске сотрудники ОМОНа задержали 15-летнего парня, который на мотоцикле катался по Октябрьской площади. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, пишет tut.by.

Инцидент произошел 5 апреля, около 03.00. Ученик одной из столичных школ катался на мотоцикле Kawasaki по Октябрьской площади. Парня задержали сотрудники ОМОНа.

Милиционерам школьник пояснил, что взял ключи от мотоцикла, принадлежащего дедушке, и, выкатив его из гаража, решил покататься по городу, а потом захотел заехать на площадь, чтобы сфотографироваться.

— Поскольку молодой человек не достиг возраста привлечения к административной ответственности, рассматривать материалы дела будет комиссия по делам несовершеннолетних, — рассказали в ГАИ.