Полиция Лондона опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль 5.04.2018, 16:53

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Юлия Скрипаль

Cостояние дочери Сергея Скрипаля улучшается.

Полиция Лондона в четверг опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, которую нашли отравленной в британском Солсбери вместе с ее отцом - бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем, сообщает bbc.com.

В своем заявлении Юлия Скрипаль благодарит за помощь людей, которые нашли ее вместе с отцом в Солсбери и привели помощь, а также персонал больницы, в которой она находится. Никаких подробностей ни о своем состоянии, ни о состоянии отца она не приводит.

"Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что с каждым днем чувствую себя все лучше. Я благодарна за интерес к моей судьбе и за многочисленные слова поддержки, которые я получила", - говорится в ее заявлении.

Ранее британские власти сообщали, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала говорить, но состояние ее отца оценивали как критическое.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия. Москва отвергает все обвинения.

В конце марта в интервью Би-би-си Виктория Скрипаль рассказала, что она хочет поехать в Великобританию, чтобы навестить своих отравленных родственников. Для этого она в начале этой недели подала документы на британскую визу.