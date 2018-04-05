Будут ли считаться «тунеядцами» работающие и проживающие за границей белорусы? 27 5.04.2018, 19:05

7,094

Фото Виктора Дударева: Белорусская диаспора Нью-Йорка накануне Дня Воли

Этот вопрос волнует сотни тысяч граждан Беларуси.

После вступления в силу первой версии закона о «тунеядцах», декрета №3, десятки тысяч белорусов, которые проживают или работают за границей, должны были выплачивать «тунеядский» cбор.

На смену декрету №3 пришел декрет №1.

Из числа «тунеядцев» вычеркнули инвалидов, матерей, воспитывающих ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей, зарегистрированных в качестве безработных, и лица, потерявшие работу.

А как же трудовые мигранты и белорусы, проживающие за границей?

Если мы откроем «Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике», то первое упоминание о белорусах, работающих за границей, найдем лишь в пункте 21:

«Из списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, который формируется постоянно действующей комиссией в соответствии с пунктом 5 Декрета, исключаются граждане при их обращении в указанную комиссию и предъявлении подтверждающих документов, которые относятся к следующим категориям: работающие за границей»

Получается, работающим за границей белорусам придется доказывать специально созданной комиссии, что они не являются «тунеядцами». Как доказать, что ты «честный трудящийся», а не иждивенец - вопрос остается открытым.

В новом Положении ничего не говорится о гражданах Беларуси, которые проживают за границей.

А что, к примеру, делать белоруске, которая вышла замуж за американского миллионера и уехала жить за океан? Счастливая эмигрантка осталась прописанной в минской «двушке». Получается, что ее старенькие родители будут вынуждены оплачивать ЖКХ по «тунеядскому» тарифу? Или наше государство так заботится о моральном облике эмигрантов, что принуждает работать всех без исключения? Не дай Бог, американцы увидят, что наши люди «за бугром» прохлаждаются.

На выходе мы имеем, что сотни тысяч белорусов, которые находятся за пределами Беларуси, должны будут доказывать, что они не «слоны» и оправдываться за конституционное право на перемещении по миру.

А может легче поискать деньги в шикарных «дроздовских» коттеджах, построенных на наворованные у народа деньги?