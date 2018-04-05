МИД Британии: Юлия Скрипаль не приняла предложение о «помощи» от РФ 4 5.04.2018, 19:38

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Юлия Скрипаль

Ранее Россия попросила консульский доступ к Юлии Скрипаль.

Дочь отравленного в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля Юлия не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства, передает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

В британском МИДе сказали, что Юлии Скрипаль было передано предложение о консульской помощи России, но она им не воспользовалась, передает kasparov.ru.

Заявление МИД РФ о консульской помощи появилось вскоре после пресс-конференции посла России в Великобритании Александра Яковенко, в ходе которого он неоднократно заявлял, что Россия попросила консульский доступ к Юлии Скрипаль и не получила ответа от британских властей.

Ранее Скотленд-ярд опубликовал обращение очнувшейся после отравления Юлии Скрипаль. В нем дочь бывшего сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль, которую отравили вместе с отцом в британском Солсбери, говорит, что очнулась неделю назад и называет произошедший с ней инцидент "сбивающим с толку".

Ранее Следственный комитет передал Генпрокуратуре для направления Великобритании запрос о правовой помощи по делу об отравлении россиянки Юлии Скрипаль — дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с ней отравленного в британском Солсбери.